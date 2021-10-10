梧槽河现浮尸 疑是捡纸皮叔

梧槽河今早出现一具男浮尸，现场传出死者疑是一名捡纸皮为生的六旬阿叔。

浮尸是在今早7时10分，在靠近加冷路的梧槽河面被发现。《联合晚报》接获热心读者的通报，指河边多有多名警员，现场也搭起了蓝色帐篷。

记者抵达现场时，发现现场有三辆警车，警员已经在河边拉起了封锁线。据观察，桥边停着一辆脚踏车，一旁放着纸皮，脚踏车后方的篮子里，装着塑料袋、零钱包、马票纸、药罐、在便利店充值手机号的单据等。

一名骑脚踏车经过的王先生（送货员）告诉记者，他认得停在河边的脚踏车，应该是一名经常在惹兰勿刹一带捡纸皮的阿叔的脚车，很多街坊都认识这名阿叔。

他说，今早一名街坊说在河边跑步时看见疑似阿叔穿着的男子被打捞上岸，因此他也过来看个究竟。

他指出，死者怀疑是他认识的一名阿叔（约64岁），对方是1980年代从马来西亚来新加坡当建筑工人，后来靠捡纸皮为生。

“我认识这名阿叔10多年，从谈话间得知他单身，没有孩子，有一名住在巴西立一带的姐姐，每个两星期都会给他零用钱。”

另一名街坊马尼（45岁，工程师）说，阿叔经常在咖啡店捡纸皮赚钱，到处流浪，晚上就随便找一辆罗厘睡在车斗上，或睡在新加坡殡仪馆后面的街边。马尼说：“我今早听殡仪馆的人说阿叔好像出事了，才过来看看。”

民防部队受询时表示，民防人员抵达河边时，发现一具尸体浮在水面。民防人员将尸体打捞上岸时，救护人员证实死者已经不治。

警方受询时表示，今早接获一起疑似溺毙案的通报，一名男子被打捞上岸时，当场由救护人员宣告不治。初步调查显示，案件并没有涉及犯罪行为（foul play），警方的调查还在进行中。