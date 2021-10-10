诗人林方逝世 享年79岁

（早报讯）本地诗人林方今早（10日）逝世，享年79岁。

林方，本名林赐龙，上世纪50年代末开始创作现代诗，是新华现代诗先行者之一。他出版两本诗集《水穷处看云》（1982）和《林方短诗选》（2002）后淡出文坛，最近两年才整理旧作，陆续在早报副刊《文艺城》发表。

林方儿子林煜（57岁）受访时说，林方前天突然吃不下东西，本以为休息一下就没事。他母亲告诉他，林方昨天恢复精神，但冲凉时摔了一跤，今早发现他已在睡梦中逝世。

再过两周就是林方80岁生日。

林煜说：“很惭愧，我受英文教育，早期不能深入去欣赏他的作品，后来到中国后才开始爱上文学……我们都引以为荣。这两年他很开朗，我也很高兴他有林高这些写作的好朋友，他生前最喜欢这些东西……”

谈到父亲晚年在文学中得到慰藉，林煜哽咽，良久才说：“我有想法，把他的作品集结成书。毕竟他是新加坡最早的现代诗人，可以保存作品，献给所有喜欢文学的人。”

过去两年都在协助林方整理诗稿的诗人林高受访时感叹道，没想到才一天没联系就见不到彼此了。

林高说，林方很看重自己写的一组诗《乱石点头》，前天林高才通知他说已经寄出，没想到林方无缘看到作品发表。

林高2019年发现林方还有很多旧作未发表，于是鼓励他整理。《文艺城》主编谢裕民看见来稿，提议制作林方作品专页，林高说：“我告诉林方，他回说：‘拼了这条老命’，接着就把抽屉里的东西，一首首誊写出来。”

林方灵堂设在劳明达街新加坡殡仪馆（Singapore Casket）三楼，Pearl Hall。遗体于星期二（12日）傍晚6时30分于万礼火化。防疫规定，灵堂可容纳人数有限，探丧前请联系林先生（92772238）。