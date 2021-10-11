（早报讯）我国进一步开放国境，提振投资者信心。分析师预测，海峡时报指数本周有望保持涨势。海峡时报指数上周五闭市报3112.81点，全周上升2.02％。

美国9月非农就业数据远逊预期，导致美国股市上周五（8日）小幅收跌。纳斯达克指数下跌0.51％，道琼斯工商指数和标普500指数分别跌0.03％和0.19％。

根据美国劳工部公布的最新数据，9月份新增非农就业岗位19.4万个，不及经济学家预期的50万个，显示劳动力市场的复苏继续放缓。不过，失业率从5.2％进一步下降至4.8％，优于市场预期的5.1％，同时也是2020年3月以来的最低水平。

以下是今天（10月11日）值得关注的股票：

城市发展（CDL）已全面履行为HCP Chongqing Property Development (HK)（简称HCP HK）提供的企业担保，连同利息共2亿1310万美元（约2亿8886新元），金额比集团在2020年下半年所拨出的准备金多10万美元。

新加坡邮政（SingPost）上周五披露，集团增加澳大利亚物流公司Freight Management Holdings（FMH）的持股额，从28%增至51%，收购价为8450万澳元（8370万新元）。FMH将因此成为新加坡邮政的子公司。另外，双方签署协议，FMH将可选择收购新加坡邮政持有的CouriersPlease邮递公司的所有股权。

莱佛士教育（Raffles Education）的独立审计师BDO会计事务所认为该集团能否持续经营存在重大不确定性。它是根据该集团截至今年6月底的2021财年经审计财报发表这项看法。不过，集团董事上周五在文告指出，集团的净流动负债不会对它持续经营的能力构成重大不确定性。

堡垒矿业（Fortress Minerals）上周五发布截至8月底业绩，第二季净利同比下挫42％至330万美元。营收从1300万元减少至1000万美元。

复兴联合（Renaissance United）昨天晚上披露，已经获得新加坡交易所的批准，在10月11日前举行常年股东大会，以及最迟在10月18日公布2022财年第一季业绩。