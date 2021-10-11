学前幼童若与病例有密切接触 ART检测呈阴可回学前中心上课

（早报讯）今天起，学前幼童如果和确诊病例有密切接触，并收到卫生部的七天健康风险警告，只要在家中进行抗原快速检测（ART）的自检结果呈阴，就可回返学前教育中心上课。在这七天里，家长每天须向中心出示孩子ART检测呈阴结果。

无法进行ART检测的孩童，例如两岁以下的孩童，则应该在七天监测期结束后，才回返学前中心。尽管如此，幼儿培育署鼓励家长七天里让孩童待在家。

幼儿培育署在昨天（10月10日）为家长发的信件中指出，早前学前中心一出现确诊病例就关闭整个中心或让班级停课的做法，长期下去会越来越不可行，毕竟这会对就须工作的家长造成不便，对幼童学习也会造成干扰。

幼儿培育署说，对确诊或和与病例有接触孩童的医疗程序进行更新，是为了和我国目前与冠病共存的方针保持一致。

从今天起，确诊的孩童必须遵守卫生部的医疗程序，须等到10天隔离令（Isolation Order）结束后，身体无不适，才能重返中心。

在今天之前已在履行隔离令（Quarantine Order）、缺席假（Leave of Absence）的孩童，今天起可以回返中心上课。条件是孩童的身体没有不适，回校当天的ART自检呈阴。无法进行ART检测的孩童，应在七天监测期后才回返学前中心

幼儿培育署指出，近97％的学前中心职员已完成冠病疫苗接种，或已打第一剂疫苗。自本月1日起，所有已经接种的职员每周进行ART检测一次；未接种或因健康原因无法接种的职员，则每周检测两次。

幼儿培育署也吁请家长履行个人责任，如果孩子确诊患冠病、接到健康风险警告或居家通知，应立即通知学前中心。幼童如果身体不适，应立即让孩子就医，在孩子病假结束并完全康复后，才让孩子回返中心。

卫生部上星期六（10月9日）宣布简化应对疫情的医疗程序。从今天起，无症状病患及确诊病患的密切接触者，无需进行聚合酶链式反应（PCR）检测。之前向病患密切接触者发出的隔离令、健康风险警告（HRW）和健康风险警戒（HRA），统一为七天的健康风险警告。接到HRW通知者，第一天应做ART自检，并将检测结果上传至卫生部平台。下来七天只要做ART自检，结果呈阴便可出门。七天之后无须做额外检测。