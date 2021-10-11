本地航空领域未来两年提供1000个职位空缺

（早报讯）过去两年尽管因冠病疫情而面对挑战，我国仍保持着强大的航空业活动基础，航空业将在未来两年提供1000个职位空缺，其中包括数据分析师、机器人和自动化工程师以及飞机技术人员。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生出席裕廊集团今天（10月1 1日）举办的线上航空日，并在致辞时透露以上消息。

陈诗龙说：“我国多年来已建立为全球航空业价值链中的枢纽，也是亚洲领先的飞机保养、维修与翻修（MRO）中心，占全球MRO产量的10%。裕廊集团的实里达航空园是我们努力的核心，是60多家航空跨国公司和本地企业聚集的地方。”

他指出，随着我国逐步走出冠病疫情，航空业将会开始复苏，长期前景是积极的。其中三个关键的发展方向包括提供数码化解决方案与服务、发展自动化技术与先进通信，以及走向可持续性。

“为了把握这些机会，我们的企业有意在未来两年填补大约1000个职位空缺。”

他举例说，美国飞机引擎制造商普惠（Pratt & Whitney）最近的招聘活动，有意为MRO业务聘请250名员工。商用飞机制造商庞巴迪（Bombardier）在本地现有业务翻了两倍后，也计划填补9 0多个职位空缺，美国通用电气航空（GE Aviation）也准备填补200多个职位空缺。

本地的航空企业也正在招聘更多人才，其中包括计划在明年聘请多达200名航空专业人员的新科工程（ST Engineering）。另外，有意打造领先MRO设施的新加坡飞机机械服务有限公司（Singapore Aero Engine Services），也正在招聘170名员工以支持业务增长。

陈诗龙说，本地有着强大的人才库，高技能、面向行业的人才都接受过良好培训，其中包括认证技术人员和工程师、有意加入航空业的中途转业者，以及每年2000多名来自工艺教育学院、理工学院和大学的航空课程毕业生。

裕廊集团今天举办的第三届航空日以线上方式进行，除了专业人士针对航空领域的新技术和趋势的一系列演讲，共有11个航空企业设立了线上互动展台，为参加活动的1800名学生和求职人员提供双向交流的机会。

另外，裕廊集团也将与公司合作，让学生在今年底参观实里达航空园，了解航空企业的工作环境。