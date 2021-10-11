未接种疫苗者后天起有更多限制 更多人预约询问接种疫苗

（早报讯）未接种冠病疫苗者后天（10月13日）起不能在咖啡店和小贩中心堂食，以后也不能进入购物商场，新条例宣布后，有更多公众预约接种疫苗，施打科兴和国药疫苗的诊所也接到更多询问。

负责管理九个疫苗接种中心的富乐医疗集团（Fullerton Health）发言人受询时指出，自上个周六以来，疫苗接种中心的平均预约人数增加了超过三成。除了还未接种疫苗的公众，预约者也包括要施打疫苗追加剂的年长者。

位于庙弯（Beo Crescent）的Pulse诊所受询时透露，诊所自今早9时起就接到了超过十名公众致电询问预约施打科兴或国药疫苗。“新的一批国药疫苗刚抵达，我们留下了受询者的名字和联络号码，在接下来的一个星期内会开始为他们安排预约，施打疫苗。”

设于大巴窑1巷的Mediview诊所也表示，近两日询问关于科兴或国药疫苗的来电增加了三成，也有更多公众预约施打疫苗。

位于实龙岗北的Pinnacle家庭诊所则说，过去几个星期以来已有很多公众前来接种科兴疫苗，诊所的疫苗已全被预订。今早也有不少公众致电询问，反映疫苗接种的需求有所增加。

为进一步保护未接种疫苗者以及减轻我国医疗系统的负担，政府上周六宣布，将把疫苗接种差异化安全管理措施扩大到商场、景点、小贩中心和咖啡店。从后天起，只有最多两人一组，且已接种疫苗者，可在外堂食及进入景点；购物商场和大型独立店面则有一周的宽限期，让商场业者、租户和公众有足够时间熟悉新程序。

还未接种冠病疫苗的蔡艾妮（60岁，家庭主妇）原本担心施打疫苗后产生副作用，一直对疫苗保持观望态度。但随着近期本地确诊病例激增，未接种者也面对诸多限制，让她觉得接种疫苗的利多于弊，所以打算接下来几天前去接种。

“李显龙总理在上个星期六对全国讲话时也呼吁人们尽快接种，如果不接种疫苗不仅有更高感染的风险，还会在生活上面临许多不便。所以，我决定响应总理的呼吁，接下来几天会安排接种科兴或国药疫苗，让自己比较安心。”