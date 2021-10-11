小孩玩123木头人 作状开枪淘汰玩伴 公众忧太暴力

小孩在三巴旺组屋楼下玩《鱿鱼游戏》123木头人，还作状“开枪”淘汰玩伴，引起公众担忧太暴力。

近日社交媒体上流传一段小孩在三巴旺组屋楼下玩《鱿鱼游戏》“木槿花开了”的视频，引起公众热议。所谓的“木槿花开了”，其实就是大家熟知的“123木头人”。

视频中可见，四名小孩在三巴旺道第406座组屋的游乐场玩耍，其中一名男孩面对着墙壁，以近乎准确的韩语大喊：“木槿花开了”，另三名小孩则朝墙壁跑去。

当墙边男孩转身时，发现玩伴仍在移动时，就会作状“开枪”，将他们淘汰。该名男孩一边喊着“砰”，一边用手指枪指着玩伴，两名玩伴也假装被击中倒地，一动不动。

视频被放上网后引起热议，由于《鱿鱼游戏》的剧情中有不少血腥和暴力画面，不少公众认为节目不适合小孩观看，但也有人认为“123木头人”只不过是儿童游戏，家长不必小题大做。

有网民指出，此剧的分级为M18，剧情也涉及暴力，担心小孩观看后会受到不良影响，影响判断，促成暴力行为。

“即使是儿童游戏，但《鱿鱼游戏》融入了血腥画面，家长不应该让孩子观看。”

不过，网民莫哈默则表示，《鱿鱼游戏》爆红后，不少经典画面都出现在社交媒体上，小孩或许是从其他的平台上获悉这个游戏。

心理医生认为，儿童游戏无伤大雅，但家长必须监督。

鹰阁医药中心心理专科顾问医生王启承认为，游戏就如同“警察抓贼”一般，当中儿童就扮演警察和贼。

“一些假扮游戏其实对儿童是有益的，不过家长在孩子玩游戏时，也应该监督，并教导他们什么是武器，比如真枪是危险的。”

伊丽莎白医药中心心理专科医生杨家乐则认为，小孩容易受影响，家长的监督和教育至关重要。

“这些游戏的来源不一定是得来自《鱿鱼游戏》，他们也有可能从其他电视剧中受到影响，家长应该注意和观察孩子的行为，教导他们部分游戏会伤人，不应模仿。”

触爱家庭服务资深辅导员陈汉锡认为，此剧的分级为M18，因为它或不适合儿童观看。

他表示，《鱿鱼游戏》体现人性的阴暗面，也反映现实的不择手段，若儿童潜移默化地接受这种意识形态，或会产生“不是你输就是我赢”的心态。