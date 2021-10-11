66岁男子倒毙邻居家门前

早上打开大门，惊见门前躺着人，女生叫不醒对方后打电话求助，医护人员到场后发现倒地男子已断气。

事故发生在昨早（10月10日）10时20分，地点是在后港8道第614座组屋。

《联合晚报》事后接获读者通报，指该组屋四楼出现多名警员，据传有一名男子暴毙在上述组屋的其中一个单位门外。

记者昨午抵达现场时，数名警员仍在场展开调查，单位外的走廊地板有一个白色大塑料袋，塑料袋底下相信盖着尸体。

据《联合晚报》了解，死者66岁，不住事发单位，他在事发前一天到单位里过了一夜，隔天一早出门离开，但不知何故倒在门口。

事发单位的女屋主说，死者是他们的朋友，今早女儿开门时发现死者倒在门外，她叫了对方好几声，但对方一点反应都没有，她于是马上报警。

女屋主表示，警方目前相信已经经联络上死者的家属。被问及死者生前是否有健康问题时，女屋主摇头表示不愿多谈。

据观察，警方到场调查了将近五小时后，仵作才被叫到现场，把尸体抬走。

居民受访时都表示，事发前也没听见任何声响，不知男子为何会突然暴毙在走廊上。

警方受询时表示，当天接获一起非自然死亡案件，66岁男子被发现在组屋单位外一动也不动，被救护人员当场宣告死亡。初步调查显示，案件并没有涉及犯罪行为（foul play），警方调查还在进行中。