长期规划检讨进入第二阶段 将围绕四大支柱讨论土地使用

（早报讯）长期规划检讨进入第二阶段，市区重建局总结出四大支柱来引导我国土地使用策略的讨论与制定，下来约三个月将广泛咨询不同群体。

市建局今年7月启动了10年一次的长期规划检讨，通过为期一年的公众咨询，为我国未来50年及更长远的发展征求点子。

长期规划检讨共有四个阶段。第一阶段于今年7月至9月间举行，了解新加坡人对我国未来的期许、抱负和担忧。超过5600人通过网络问卷调查分享看法，约200人也参与了对话会。

根据市建局今天（10月11日）发布的文告，当局根据第一阶段收集到的反馈，以及新加坡未来可能面临的主要趋势与颠覆性变化，总结出的四大支柱是：在接下来50年及更长远的未来，打造一个包容、善于应变且坚韧、可持续，以及独特且令人钟爱的新加坡。

第二阶段将于本月至今年12月间进行。市建局将与不同群体，如居民、企业、专业人士、学术界和兴趣团体，讨论土地使用策略，以回应新加坡人在第一阶段提出的期许和担忧，以及探讨这些策略能如何为四大支柱做出贡献，和对我国有限土地资源的影响。

市建局同期将举办六场虚拟讨论会，邀请公众参与。公众可上网https://go.gov.sg/ltprp2报名。

除了讨论会，市建局也与伙伴机构合作，在未来几个月内共同举办网络研讨会等活动，分享更多与城市规划和新加坡未来发展相关的主要趋势和课题，并进一步收集新加坡人和利益相关者对长期规划检讨的反馈和想法。

公众可登录https://go.gov.sg/ltpr了解更多详情、报名参加活动，以及分享他们对长期规划检讨的反馈。