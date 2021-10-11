第三届新加坡国防科技峰会明天召开

文 /
蓝云舟

发布 / 2021年10月11日 5:00 PM

国防科技局副局长（运作）曾雄伟今天通过视讯召开记者会介绍第三届新加坡国防科技峰会的看点。（国防科技局提供）
国防科技局副局长（运作）曾雄伟今天通过视讯召开记者会介绍第三届新加坡国防科技峰会的看点。（国防科技局提供）

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（早报讯）新加坡首个全息图像（hologram）直播，多个虚拟创新科技展示，以及汇集海内外多名国防科学专家的对话，将在来临的新加坡国防科技峰会上一一登场。

第三届新加坡国防科技峰会本周召开，国防科技局副局长（运作）曾雄伟今天（10月11日）通过视讯召开记者会介绍本届峰会亮点时说，本届峰会云集来自23个国家业界、政府、起步公司和学界的800名思想领袖，创下峰会举办至今参与人数最多的一次。

本届峰会以“在科技的颠覆性影响中建立信心”为主题。曾雄伟说，过去两年全世界经历前所未有的颠覆性变化，加快了科技的发展和采用。

“随着人类更依赖科技，网络袭击和其他非对称威胁出现的次数也越来越多。例如，假信息变得更频密和复杂，这能对社会造成严重冲击。”

有鉴于此，曾雄伟说，现在比过去更须要集思广益，探讨不同机构能如何占据有利位置，在利用科技带来的机遇同时，应对非对称威胁。

峰会将以线上线下的混合模式进行。800名与会者中，100人将在香格里拉酒店的实体会场出席活动，当中更有40名海外与会者专程飞抵我国出席峰会。

峰会也将采用新科技，14日晚上举行的一场对话上，美国国防次长徐若冰将通过全息图像参与，仿佛讲者本人亲临会场。这也将是本地首次进行全息图像直播。

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