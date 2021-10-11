第三届新加坡国防科技峰会明天召开

（早报讯）新加坡首个全息图像（hologram）直播，多个虚拟创新科技展示，以及汇集海内外多名国防科学专家的对话，将在来临的新加坡国防科技峰会上一一登场。

第三届新加坡国防科技峰会本周召开，国防科技局副局长（运作）曾雄伟今天（10月11日）通过视讯召开记者会介绍本届峰会亮点时说，本届峰会云集来自23个国家业界、政府、起步公司和学界的800名思想领袖，创下峰会举办至今参与人数最多的一次。

本届峰会以“在科技的颠覆性影响中建立信心”为主题。曾雄伟说，过去两年全世界经历前所未有的颠覆性变化，加快了科技的发展和采用。

“随着人类更依赖科技，网络袭击和其他非对称威胁出现的次数也越来越多。例如，假信息变得更频密和复杂，这能对社会造成严重冲击。”

有鉴于此，曾雄伟说，现在比过去更须要集思广益，探讨不同机构能如何占据有利位置，在利用科技带来的机遇同时，应对非对称威胁。

峰会将以线上线下的混合模式进行。800名与会者中，100人将在香格里拉酒店的实体会场出席活动，当中更有40名海外与会者专程飞抵我国出席峰会。

峰会也将采用新科技，14日晚上举行的一场对话上，美国国防次长徐若冰将通过全息图像参与，仿佛讲者本人亲临会场。这也将是本地首次进行全息图像直播。