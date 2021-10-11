12岁及以下未接种冠病疫苗孩童 也能免隔离出国

（早报讯）12岁及以下未接种冠病疫苗的孩童，本月19日起也将获准在疫苗接种者旅游走廊计划下入境我国。这意味着本地有幼童的家庭将可举家出国旅行。

新加坡民航局今天（10月11日）宣布，只要和一名符合所有疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）计划条件的旅客随行，未接种的12岁及以下孩童可以在该计划下入境新加坡。

这些孩童一样须在来新前的48小时内接受聚合酶链式反应（PCR）检测，并呈阴性结果，抵新后也须接受另一次PCR检测，呈阴性结果后才能解除自我隔离。两岁及以下的孩童豁免PCR检测。孩童的年龄会按他们出生的年份计算。

在VTL计划下入境新加坡的12岁及以下的孩童，包括短期旅客、长期证件持有者、新加坡公民和永久居民，不用出示疫苗接种证明，也不用申请疫苗接种者通行证（Vaccinated Travel Pass，简称VTP）。

为保障公共健康，孩童必须符合VTL计划的其他条件，包括来新前14天只限到过新加坡和VTL计划下的国家，只能乘搭VTL航班入境新加坡等。

韩国不允许未接种疫苗的孩童入境

民航局建议旅客查看所要到访的国家的现有入境条件，包括旅客的年龄限制和疫苗接种状态。目前，文莱不允许一般旅游的旅客入境。韩国下个月15日起虽在VTL计划下允许旅客前往旅游，但未接种疫苗的孩童和因医疗情况不适合接种的旅客将不符合该计划的入境条件。

本月19日起，除了德国和文莱旅客，来自加拿大、丹麦、法国、意大利、荷兰、西班牙、英国和美国的旅客也可通过疫苗接种者旅游走廊（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）计划入境新加坡。新加坡和韩国也将在下个月15日启动VTL计划。

根据现有安排，未接种的孩童或因医疗情况不适合接种的旅客不能使用VTL。他们只能乘搭非VTL航班入境新加坡，且抵境后除了要接受冠病检测，也要履行居家通知。这项安排引起不少育有12岁以下孩童家长的关注。

民航局局长韩国元说，民航局接到了公众对VTL计划的良好反馈，当中有些家长提议让孩子和他们在这项计划下随行。民航局考虑了这项提议，并同卫生部商讨后决定允许这样的安排，让家庭旅游能成行。

“这当中虽有一些公共卫生的风险，但可以通过其他的安全保障降低风险。我们吁请家长携带未接种孩子出国旅游时，要格外小心谨慎。”