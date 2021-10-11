新航12月至明年2月 提供往返西雅图和温哥华航班

（早报讯）从12月2日至明年2月15日，新加坡航空公司将推出每周四趟往返美国西雅图和加拿大温哥华的季节性航班。当中有两趟航班将会在我国疫苗接种者旅游走廊计划（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）下运作。

此外，新航也从本月20日起，把每日从美国旧金山直飞新加坡的航班改为VTL航班。

新航今天（10月11日）发文告说，这些VTL航班将能为符合条件的乘客提供更多入境后无须隔离的旅行选择。加上旧金山、西雅图和温哥华，新航集团的VTL航班网络将扩展到17个城市。

文告引述新航市场规划高级副总裁陈如安说：“有了新加坡-温哥华-西雅图航班，以及旧金山-新加坡航班转换为VTL航班服务，新航客户可以在年终假期享受更多无缝的北美旅行选择。新航将继续观察航空旅行的需求，并相应地调整服务。”

新加坡-温哥华-西雅图航线的机票将从明天（12日）中午起，通过各分销渠道发售。从12月2日至明年2月15日，每周二、四、五和六都会有航班起飞。旧金山-新加坡航班的机票现已发售，但新航提醒希望使用VTL服务旅行的客户，疫苗接种者通行证明天才开放申请。

新航将从本月19日起运营飞往阿姆斯特丹、巴塞罗那、哥本哈根、伦敦、洛杉矶、米兰、纽约、巴黎和罗马的VTL航班，下个月16日起则添加首尔的VTL航班。新航早前已提供往返文莱斯里巴加湾市、法兰克福和慕尼黑的VTL航班。新航旗下的酷航也将从本月20日起开通往返柏林的VTL航班。