新加坡与澳洲开发绿色经济协定

（早报讯）新加坡和澳大利亚正在开发一个绿色经济协定（Green Economy Agreement），将进一步加速两个过渡至一个绿色和可持续发展的未来，并且帮助创造良好就业和降低碳排放。

根据两国今天（10月11日星期一）发布的联合文告，这个绿色经济协定将探讨实际可行计划，以促进和方便贸易及投资活动，包括减少商家面对的管制负担。它旨在移除环境产品与服务贸易的非关税壁垒，并且加速对低排放绿色科技的采用。

贸工部长颜金勇以及澳大利亚贸易、旅游及投资部长特汉（Dan Tehan）已会谈评估了两国在绿色经济协定的谈判。

此次部长会议是继澳大利亚总理莫里森（Scott Morrison）和新加坡总理李显龙在2021年6月第六次澳大利亚—新加坡领导人年会期间讨论两国应该探讨双边绿色经济协定后举行的。谈判于2021年9月22日开始。

部长们还发表了一份联合愿景声明，概述了他们对绿色经济协定的共同抱负，聚焦于实际和具体的活动，以促进绿色增长、经济协作和气候变化合作。

特汉表示，绿色经济协定将为两国带来好处。

他说：“澳大利亚和新加坡正在共同努力，通过降低绿色科技的成本和加速其应用来减少两国的排放。”

颜金勇指出，绿色经济协定将建立在新加坡和澳大利亚在贸易和环境合作方面的许多协同作用之上。

“绿色经济协定将使两国的工人和各种规模的企业受益，并有助于形成关于贸易和环境可持续性的区域和多边政策。”

联合文告指出，新加坡和澳大利亚已经有开放、自由化的贸易和投资关系，并且都是基于规则的全球贸易体系的坚定倡导者。