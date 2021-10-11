本地一名全科医生因冠病并发症逝世

（早报讯）在麦波申一家全科诊所行医的袁泉芳医生，上周六（10月9日）因冠病并发症逝世，得年65岁。

袁泉芳（Raymond Yuen）原籍香港，行医超过30年。他生前在循环路第51座的和撒那医疗中心（Hosanna Medical Centre）行医，这家诊所并非公共卫生防范诊所（PHPC）或拭子检测计划（SASH）诊所。

卫生部受询时指出，这家诊所近期没有冠病患者上门求诊的记录，也没有证据显示袁泉芳是被冠病患者传染。

卫生部也说，袁泉芳生前没有其他已知病症，但未完成接种，只通过特别采用程序（SAR）接种了一剂非信使核糖核酸（mRNA）冠病疫苗。

袁泉芳也是365防癌教育协会执委会的荣誉助理秘书。根据协会官方网站的资料，袁泉芳1987年毕业自香港大学，1992年考获新加坡国立大学硕士。他专攻的医学领域包括预防癌症、传染病治疗、疫苗与免疫，以及急性和慢性疾病等。

麦波申区议员陈佩玲今天（10月11日）在面簿发文悼念，向袁泉芳的家属表达慰问。她透露，经常到袁泉芳的诊所求医的居民，后来都与他成为朋友。

由于麦波申区有不少年长和弱势居民，袁泉芳的问诊费一直保持低价，以鼓励弱势居民在有需要时求医。陈佩玲说：“他对社区的仁慈和善心让很多人深受感动。”