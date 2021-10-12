（早报讯）我国逐步重开边境启动旅游，推动航空股上涨，但美国就业情况不佳，让投资者保持谨慎。海峡时报指数昨天微升0.68点或0.02％，闭市报3113.49点。

美国三大股指全面收低，纳斯达克指数下跌0.64％，道琼斯工商指数和标普500指数分别跌0.72％和0.69％。

以下是今天（10月11日）值得关注的股票：

1.凯德中国信托（CapitaLand China Trust）今早宣布，斥资16亿8340万元人民币（约3亿5070万新元）收购分别位于上海、昆山、武汉和成都的四个优质物流资产，进军中国物流房地产市场以及扩大新经济资产组合。

上述四个物流房地产的总建筑面积为26万5259平方米，承诺租用率96.3％，加权平均租约（WALE）2.1年。

完成这项收购后，信托从形式上（pro forma basis）计算的每单位派息预料增加3.5％。信托预期在今年底前完成交易。

另一方面，信托宣布以介于每单位1.165元至1.199元的发行价，私下配售1亿零300万5000个新单位，筹集至少约1亿2000万元。从中获得的净收益将用来资助上述收购。

凯德中国信托今天开市前要求暂停交易。

2.为了多元化营收来源以及提高股东长期的回报，安杰德国际（Ntegrator International）将以8250万港元（1440万新元）收购香港名表零售商Bestwatch的55％股权，另外也斥资8740万港元收购信息技术服务供应商广州悠绿游信息技术公司的85％股权。

3.铭泰国际（Metech International）今天开市前要求暂停交易，表示稍后将公布消息。

4.房地产发展商传慎控股（Tuan Sing Holdings）为2亿元票据定价，票息率定于6.9％，票据将在2024年到期。

5.奕丰集团（iFAST）昨天闭市后披露，截至9月底，旗下的奕丰环球市场（iFAST Global Markets）的行政管理资产规模（AUA）超过10亿元，同比增加62％。

6.永科控股（AEM Holdings）在员工股票期权计划下，以每股1.142元发行6万5000新股。这些新股预计会在周三早上9时开始在新加坡交易所交易。