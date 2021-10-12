违反安全措施 八个夜店和食肆被令暂关闭

（早报讯）八个夜店和食肆因屡次和严重违反安全管理措施，其中五个的经营执照和售卖酒精饮品执照都遭撤销，另三个则被撤销卖酒执照。

警方文告说，八个夜店和食肆被令关闭10天至30天，并可能被提控和接获罚款单。

由政府机构展开的稽查行动，发现这些业者多次违法，包括非法提供陪酒服务、聚会人数超过限制的社交人数，以及提供骰子和桥牌游戏。

鉴于它们多次且严重违法，警方决定根据公共娱乐法令和酒精管制法令，撤销其经营和卖酒执照。

违反安全管理措施的业者，可被判监禁长达六个月，或罚款高达1万元，或两者兼施。

文告说，政府机构在警方的协助下，将继续到夜店和食肆展开定期执法行为，确保业者遵守安全管理措施。

警方促请公众和企业慎重看待安全管理措施，表明对不负责任的违法行为采取零容忍态度，将依法严办违者。

被令暂时关闭的夜店和食肆包括：位于乌节路的Club Peaches、Club One Min、Alive@SG Private Limited和Tangmen Private Limited，以及新桥路的Club Mao by Barcode、客纳街（Club Street）的Adamouse Private Limited、南波那维斯达路的HooHa Café及合乐路的Cheers Up。