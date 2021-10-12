疫情暴发以来交付的预购组屋项目 三分之二延误不超过六个月

（早报讯）冠病疫情暴发至今，已交付的25个预购组屋项目中，三分之二的延误期为六个月或更短。

《联合早报》早前报道，去年1月以来，建屋发展局已建成25个预购组屋项目的1万6000多个单位，平均等候期是4.1年。

建屋局今天（10月12日）发文告进一步透露，已交付的25个项目中，三分之二，即17个项目延误了六个月或更短。其余八个项目则延误了七至10个月。包括疫情造成的延误在内，25个项目的等候期介于2.4年至5.3年。

Bedok North Vale是这25个项目之一，原定去年第三季竣工，但延误了六个月，最终于去年12月竣工，等候期为三年半。

项目由两座组屋组成，共有215个单位，于2017年5月动土。

去年4月，我国启动病毒阻断措施期，所有建筑工程戛然而止。当时，Bedok North Vale公共区域的粉刷与景观工程，以及单位内的配件安装尚未完成，项目因此延误。

即使阻断措施期后得以复工，但我国当时为遏制冠病扩散，不允许建筑员工离开宿舍。

建屋局因此与承包商中建南洋置业（China Construction Realty）合作，在工地兴建两座临时宿舍，让健康员工可安全居住在工地。建屋局也协助加快临时宿舍的审批程序，让宿舍在短短一个月就建成。

但即便有了临时宿舍，去年8月仍只有约六成的所需员工在工地。建屋局因此与承包商合作确定施工的优先顺序，调派所有人手完成单位内的工程，如粉刷墙壁和安装配件，再进行公共区域的工程，如花园与操场。这让项目的竣工时间加快了两个月。

为确保员工安全，工地也实施安全管理措施，例如将工地划分为三个区域，每区有一组施工团队，不准交叉接触。正因如此，当一名员工确诊冠病时，承包商能够迅速找到并隔离他的密切接触者，工地仅停工三天就可复工，避免了更长的延误。

由于阻断措施期间建筑活动暂停，承包商的现金周转也受到严重影响。建屋局因此向承包商发放预付款，并分摊因项目延误而产生的额外成本，减轻了承包商的非人力营运开支，如器材租借费、工地维护费、项目保费的延长，以及工地之外储物空间的租金。

我国去年初收紧边境管制措施时，承包商也预见到海外建筑材料供应可能中断，因此迅速通过建屋局批准的供应商，安排在去年2月将建筑与景观材料送达。预先包装的水泥也是从本地采购的，而不是从国外进口。这些努力让工程能以合理的速度进行，而不是停滞不前。

更重要的是，疫情带来的局限并未影响项目品质。今年4月，Bedok North Vale获建设局颁发“CONQUAS之星”奖。该奖项颁发给建筑质量评估指数（Construction Quality Assessment System，简称CONQUAS）得分高于95分的项目。

建屋局透露，为减少工地人数，工地员工会通过视讯“带着”建屋局工程师在现场巡视，检查公共照明设施和水泵等配件是否按计划安装并正常运作。这类虚拟监工也有助确保多层停车场内的停车位位置和数量正确。当局仍对组屋单位进行实体监工，如检查瓷砖是否正确铺设、墙壁是否平整等。

截至今年9月30日，Bedok North Vale的215个单位中，有208个已被预定，超过九成（194个单位）的屋主已领取组屋钥匙。