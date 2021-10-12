为避免不必要住院 黄廷方综合医院和亚历山大医院严选住院病患

（早报讯）冠病病例激增导致医院床位吃紧，黄廷方综合医院和亚历山大医院以“分流”方式减少前往急诊室或再次入院的病患，同时也能为体虚年长者提供更全面及个人化的医疗护理。

黄廷方综合医院急诊室过去三周的每日求诊人次介于260至385，当中30％至35％得住院。

为减少不必要的住院，医院今年1月正式实行“求诊病患个案协调企划”（CARED），由病患个案协调经理为急诊室病患进行分类（triaging）。

65岁及以上年长病患，以及30天内再次入院的病例，包括有复杂病史、体虚或行动困难者，一旦进入急诊室，就会先由病患个案协调经理进行全面评估。

协调经理将决定病患是否须在急诊室接受紧急治疗，之后可能把病患转介到医院专科诊所、居家或中心护理、或合适的社区护理服务以避免不必要的住院，同时缩短病患在急诊室的时间。

病患经协调经理评估后可获得更全面的照顾，如体虚及患有失智症的年长病患出院后，跌倒并再次入院的风险高，协调经理将考虑安排病患近期内到诊所复诊，或寻求日间护理服务照顾病患。

黄廷方综合医院急诊部门顾问医生王荣俊透露，到急诊室求诊的中到高风险病例，也就是病情较严重且入院可能性更大的病患，当中约五成是年长者。

“对于年长病患，住院往往会使病情恶化。他们一般在住院期间表现不佳，也可能出现身心衰退。我们必须对他们进行全面评估以找出护理中的缺口，不单只治疗医疗问题。”

黄廷方综合医院急诊室目前只有一名病患个案协调经理，从今年1月至3月，经协调经理评估的170名病患当中，51人避免住院。

医院希望下来几个月能聘请多两名有护理背景的协调经理，扩大分流计划。

另一方面，亚历山大医院则在去年7月底设立紧急热线服务，以筛查并协助解决出院病患的疑虑，减缓院内24小时紧急护理中心或其他医院急诊室的病患。

自今年9月，医院的六间普通病房和三间冠病病房的床位使用率稳步上升，目前分别在85％和90％，30天内再次入院的病患一个月内约35人。

所有亚历山大医院的出院病患都可拨打院方提供的热线号码，联系紧急热线服务咨询任何医疗方面的疑虑，并由病患关怀联络经理建议合适护理方式。

若是医疗问题，病患关怀联络经理将通知值班医生，医生在了解情况并查阅病患病历后，决定病患是否须入院、到诊所复诊或自行在家中观察情况。若医生认为病患须立即入院，也能直接安排住院治疗，病患无须到急诊室等上一两小时。

负责领导紧急热线服务的亚历山大医院内科主任兼高级顾问医生萨特亚（Satya PK Gollamudi）说：“若我们能协助病患在家中或诊所管理病情，病患及他们的家属也能更有信心自我护理，我们就能减少再次入院的病例。”

紧急热线服务目前有四名病患关怀联络经理，一个月可接到约50通电话。从去年7月底至今年9月，团队接到374通电话，当中195通咨询了医疗问题并由医生处理。这195通电话中，37.4％避免到紧急护理中心。

热线服务目前只在周一至五（公假除外）介于早上9时至傍晚5时半运作。考虑到床位吃紧，萨特亚预计更多病患将倾向居家护理，因此预计热线将接到更多电话，也会随着需求扩大团队及服务对象至社区，最终成为全天候服务热线。

梁瑞芬（60岁，家庭老师）的95岁父亲因血糖飙升紧急送院治疗六天，却在今年8月出院后的两天，出现脖子疼痛。

她当时不知道是否得再次送父亲到急诊室，却看到出院资料上的紧急热线服务，并尝试接通。

通过病患关怀联络经理的转介，医生指示梁瑞芬测量父亲的血糖，并开了止痛药贴布让她隔天到药房拿，随后几天父亲的情况也好转。

“病患关怀联络经理共打了三次的电话查看父亲的情况，效率高且提升我对服务的信心。通过一通电话就能缓解父亲的疼痛，也减少我若得带体虚且行动不便的父亲到急诊室看诊的压力。”