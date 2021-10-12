见老板锁喉制伏顾客 搬运工“补”拳监10周

搬完东西后还被要求把垃圾抬去扔掉，搬运公司老板拒绝顾客要求，顾客为此不满而随手拿起窗帘杆挑衅，双方过后大打出手。在场的搬运工企图劝架不果，后来他看见老板锁喉制伏顾客，他伺机上前“补”上几拳，如今遭受牢狱之灾。

被告郭西尔维斯特（28岁）案发时是一名搬运工，他昨天（10月11日）承认一项蓄意伤人和一项蓄意伤人导致他人重伤罪的控状后，被判坐牢10周。根据案情，伤者是47岁的男顾客，他在今年4月30日早上9时向搬运公司老板洪基轩（30岁）和被告委托搬运工作，从两个地点搬运物品到目的地。

老板在搬运的过程中，提醒伤者要把一大叠书绑紧以方便搬运，结果引起伤者不满。伤者后来指示老板帮忙丢弃两箱垃圾和两套用过的窗帘杆，老板回应指他的工作范围不包括丢垃圾，结果令伤者更不满，顿时怒指老板无礼。

老板也不甘示弱回呛“如果我拒绝帮忙丢垃圾，你会怎样做？”，伤者于是拿起窗帘杆对着老板挑衅，而老板也拿起另一窗帘杆试图攻击对方。

老板后来丢下窗帘杆，一个箭步冲上前用手臂朝伤者锁喉，另一个手则拳如雨下狂打伤者的脸部和头部。

被告这时走进单位发现两人扭打在一起，赶紧上前试图拉开双方，但不成功。被告于是改变主意，把伤者当成“沙包”上前补了几拳。

顾客被打伤后仍情绪激动，频频做出挑衅手势逼近两人，搬运工为拉开双方距离，将木推车推向顾客，结果把对方的脚砸到骨折。案情显示，被告和老板连番暴打伤者时，一名女子见状朝三人大喊，老板才松开手，让伤者脱身。

伤者后来到医院看诊，左脚和脸颊骨都有骨折，前后住院八天，花了120元医药费。

搬运公司老板洪机轩也被控上庭，他早前认罪后被判坐牢14周。（人名译音）