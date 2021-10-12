陈旭年宅第以9200万元求售

（早报讯）历史悠久的“陈旭年宅第”（House of Tan Yeok Nee）推出市场求售，预示价为9200万元，比三年前求售时少了1.1%。

房地产咨询公司第一太平戴维斯（Savills）周二（10月12日）发表文告说，“陈旭年宅第”以邀请买家出价（expression of interest，简称EOI）的方式求售。

这个国家受保护古迹（national monument）所处的永久地契地段面积为2万6321平方英尺，分层楼面面积为5万8480平方英尺。若以9200万元成交，每平方英尺价格为1573元。

文告还说，外国买家或企业可购买，无需缴交额外买方印花税或卖方印花税。

建于1882年的”陈旭年宅第”位于克里门梭道（Clemenceau Ave）和槟榔路（Penang Road）交界处之间，目前出租给一间国际教育学院，能提供稳定租金收入。

业主是鹏瑞利集团有限公司（Perennial Holdings）和Charles Quay International，这两家公司各占这座建筑的一半股权。它们曾在2018年尝试出售这座建筑，预示价为9300万元，可是无人问津。

这次的买家出价活动将在12月3日下午3时截止。