王乙康和黄循财录制视频 解答冠病常见问题

（早报讯）为什么要注射疫苗追加剂？未接种疫苗者能否到购物商场内的诊所看医生？如果感染冠病但无法居家康复要怎么做？针对公众对一系列防疫措施和医疗程序的疑问，卫生部长王乙康和财政部长黄循财录制视频，一一解答。

联合领导抗疫跨部门工作小组的卫生部长王乙康和财政部长黄循财今天（10月12日）在面簿发布视频，答复公众对疫苗接种差异化安全管理措施、冠病医疗程序、疫苗接种者旅游走廊等相关提问。

You asked, we answered. Lawrence Wong and I addressed some of the key questions you asked following the MTF announcements over the weekend. Posted by Ong Ye Kung on Monday, October 11, 2021

问：疫苗的保护力是否只有半年，所以才需要注射追加剂？

王乙康说，疫苗并不会在人们完成接种的六个月后突然之间失去保护力，而是会随着时间慢慢下降。根据当局的观察，随着疫苗的保护力在六到九个月之间开始消退后，民众可注射第三剂疫苗。

王乙康也透露，自己已在上个星期四注射疫苗追加剂。

问：如果我们不必害怕冠病，为什么当局需要收紧措施？

王乙康以过马路来比喻冠病疫情。他说，大家都知道过马路或开车具有风险，但我们都遵守交通规则，所以无需感到害怕。

“交通灯说我能过马路我才过，我们不会说因为不害怕过马路，而随意乱过马路。”

王乙康说，不害怕冠病以及收紧措施并不会前后不一。我们不用害怕冠病，并尽可能恢复正常生活，但仍须遵守规则。

问：为什么当局对未接种疫苗者收紧措施？

黄循财说，因未接种者的风险更高，因此当局必须保护这一群体，所有措施都是为了维护他们的健康。

“试想，我们有1.5%的人口属于未接种疫苗的年长者，但在所有住进加护病房和病逝的患者中，这一群体就占了三分之二。这是一个很严重的问题，我们希望能保障他们的安全。”

较为年轻但未接种疫苗的冠病患者也具有感染重症的风险。王乙康说，数据显示，每100名40多岁的未接种疫苗者当中，就有一人住进加护病房，50多岁的患者中则有两人。

问：如果没有接种疫苗，是否能到购物商场内的诊所看医生，或是带孩子到托儿所？

黄循财说，当局会灵活实施疫苗接种差异化安全管理措施，让需要到商场内看医生、牙医等的民众继续那么做。

12岁以下的孩子并不会受到该措施的影响，若父母或照顾者未接种疫苗，当局也会灵活处理。

问：如果没有接种疫苗，是否能继续度宅假？

黄循财说，民众能够继续到酒店度宅假，但不能在酒店内的餐馆用餐。

问：大型独立店面的超市是否会成为未接种者的“避风港”？

黄循财说，未接种疫苗的民众能够继续到超市、巴刹等场所购买日常用品，当局不能阻止他们那么做。

“我们呼吁所有未接种者，你们知道没有接种疫苗的风险较高，请采取必要措施。”

问：要如何在咖啡店和熟食中心强制实施疫苗接种差异化安全管理措施？

黄循财说，当局依靠咖啡店和熟食中心的经营者来探讨如何以最佳的方式实施这一措施，同时当局也会进行突击检查。

问：如何在公共交通工具上避免病毒的传播？

王乙康说，通风是至关重要的，所有的巴士、地铁甚至是飞机都有良好的通风系统。不过，公众也必须尽自己的责任，搭乘公共交通工具时不要聊天、摘下口罩等。

问：疫苗接种差异化安全管理措施如何保护年长者？

黄循财说，数据显示，近几个星期确诊的患者当中，他们大多都曾到访购物商场、熟食中心和咖啡店，因此当局扩大疫苗接种差异化安全管理措施，以涵盖这些场所。

问：如果我感染冠病但不能在家隔离，要怎么做？

王乙康说，若患者的住所不适合进行隔离，他们应联络卫生部，好让当局安排他们到社区隔离设施。

问：如何确保抗原快速检测（ART）结果呈阳的患者会留在家中？

王乙康说，若患者的检测结果呈阳，扔继续外出，这是不对的。他也呼吁公众负起自我责任，尽自己的一份力确保社会的安全。

问：当局派发ART自助检测仪时，为什么不是按照家庭成员的人数？

王乙康说，这在实践上具有难度，因当局难以确定每户家庭有几名家庭成员。若收到卫生部的健康风险通知，公众也能使用通知，到贩卖机免费领取检测仪。

问：我国为什么要赶着向多八个国家开放边境？

王乙康说，我国需要开放边境，主要有四个原因。

第一，新加坡人为了工作、念书、和家人团聚、休闲等原因，需要出国。

第二，航空业是一个很大的领域，有超过20万份工作。

第三，目前的情况已经改变。以往新加坡的病例较少，而其他国家的病例很多，在那个时候实施严格的边境管控措施是合理的。不过，现在新加坡的病例较多，而其他国家的情况已趋向稳定，因此开放边境是有道理的。

最后，新加坡是个小国，为了生存、谋生，必须和世界各地保持连接。

黄循财也指出，一些我国所开放入境的国家，目前的传染率其实比新加坡来的更低。