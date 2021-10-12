当局采取务实做法 规劝未接种者不可在熟食中心和咖啡店堂食

（早报讯）本地明天起在咖啡店和熟食中心实施苗接种差异化安全管理措施，当局将采取务实的做法，通过规劝、张贴海报等方式提醒未接种疫苗者不可堂食。咖啡店也不会被围起来，只留下一个出入口。

从明日（10月13日）起，未接种疫苗者不允许在熟食中心和咖啡店用餐。

永续发展与环境部长傅海燕对此指出，因本地有超过100座熟食中心以及超过1000家咖啡店，每个场所的面积、格局等差异很大，在采取出入口管控方面具有挑战。因此，当局决定采取一系列务实的措施。

傅海燕说，有关当局、咖啡店业主等必须提醒未接种疫苗者，不可在场所内堂食。当局也会在咖啡店和熟食中心张贴海报，并通过这些餐饮场所内的广播系统，提醒未接种疫苗的民众不能堂食。

“我们可能再次考虑我们的座位安排，在一些比较拥挤的熟食中心，我们将移除一些位置，让大家可以更安全地留下来堂食。”

傅海燕说，在咖啡店方面，业主也必须在固定的地方如茶水摊，检查食客是否已经完成疫苗接种。业主无需将整间咖啡店围起来，保留一个固定的出入口。

当局也会具正对性地进行执法工作，当局人员会在用餐时段巡视咖啡店和熟食中心，检查食客是否完成疫苗接种。违规者若屡劝不听，当局人员也会向他们采取执法行动。

傅海燕指出，当局人员也会较常到那些比较多未接种疫苗年长者聚集的咖啡店和熟食中心巡逻。