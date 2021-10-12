通胀担忧使亚股周二下滑 银行股跌幅收小助海指收市持平

（早报讯）通胀担忧等因素促使亚洲股市今天（10月12日星期二）下跌，新加坡海峡时报指数在尾市收复盘间几乎所有失地，全天跌幅收小至0.05％或1.44点，闭市报3112.05点。

东亚股市明显跌幅较大，东京、上海、首尔、香港和深圳各跌0.94％、1.25％、1.35％、1.43％和1.65％。在新加坡闭市后不久，纽约三大股指的期货微幅上涨0.03％至0.18％。

IG市场策略师叶俊荣接受《联合早报》访问时表示，由于隔夜缺乏关键经济数据出炉，市场焦点继续放在通胀上，在本周美国和中国的各种通胀数据出来之前，通胀预期有所上升。对更持续的价格压力的担忧，使市场担忧企业利润率下降，从而拖累整体盈利能力。中国的监管风险继续浮现，这次是金融机构因与大型私营企业的关系而受到审查。这也导致了中国科技股的一些获利卖出，此前这些股票受益于市场对监管审查更加明确的乐观看法。

本地股市今天整体交易量下滑至16亿3000万股，交易总值减至12亿元。上升股205只，下跌股247只。海指成份股当中，14只上涨，13只下跌，3只持平。

本地三只银行股尾市收复不少失地，但仍是海指今天主要的压力来源。大华银行（UOB）跌0.68％，收报26.14元；星展集团控股（DBS）跌0.40％，收报30.13元；华侨银行（OCBC）跌0.09％，收报11.60元。

新交所（SGX）今天股价涨1.48％，闭市报9.61元，是海指主要支持来源之一。它今天发布的9月份市场统计显示，由于担心中国管制风险，新交所的系列中国产品交易量大增，而商品市场的供应链瓶颈也推动货运方面的衍生产品对冲活动。中国A50指数期货在9月份交易量同比增加20％至930万张合同，是今年3月来最高。

奕丰集团（iFAST）今天股价猛涨4.73％，闭市报9.75元。它昨天闭市后披露，截至9月底，旗下的奕丰环球市场（iFAST Global Markets）的行政管理资产规模（AUA）超过10亿元，同比增加62％。

凯德中国信托（CapitaLand China Trust）今天暂停交易。它昨日闭市报1.25元。信托今早宣布，斥资16亿8340万元人民币（约3亿5070万新元）收购分别位于上海、昆山、武汉和成都的四个优质物流资产，进军中国物流房地产市场以及扩大新经济资产组合。信托预期在今年底前完成交易。另一方面，信托将以介于每单位1.165元至1.199元的发行价，私下配售1亿零300万5000个新单位，筹集至少约1亿2000万元，为上述收购融资。

铭泰国际（Metech International）今天股价持平于0.25元。它今天早盘暂停交易，午后发布消息后恢复交易。它透露，其合资公司Asian Eco Technology与广州钻石交易中心签署战略合作协议，进一步开发及促进实验室钻石市场在中国的可持续发展。

安杰德国际（Ntegrator International）股价猛跌28.57％，闭市报1分。它今早宣布将以8250万港元（1440万新元）收购香港名表零售商Bestwatch的55％股权，另外也斥资8740万港元收购信息技术服务供应商广州悠绿游信息技术公司的85％股权。它上周四暂停交易至昨日，今天股票恢复交易。