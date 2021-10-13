（早报讯）美国的业绩季节即将展开，投资者转为谨慎，美股周二隔夜股市稍微下跌，三大主要指数全线下滑。纳斯达克指数下挫0.14％，标普500指数和道琼斯工商指数分别跌0.24％和0.34％。

新加坡方面，通货膨胀与经济增长担忧促使亚太股市昨日下滑，新加坡海峡时报指数多数时间低于3100点水平，但在银行股跌幅收窄助力下，海指尾市收复盘间几乎所有失地，全天跌幅收小至0.05％或1.44点，闭市报3112.05点。

周三（10月13日）值得关注个股：

1）宝泽亚太房地产投资信托（AIMS APAC REIT）今早发布2022财年上半年业绩，信托上半年的可派收入增加18.9％至3360万元。第二季托每单位派息（DPU）同比上升25％至2.50分，上半年则上扬18.8％至4.75分。上半年的净房地产收入为4770万元，较去年同期高了19.4％，

2）挑战者科技（Challenger Technologies）今早暂停交易，稍后有宣布。

3）凯德中国信托（CapitaLand China Trust）首次进军中国物流房地产市场，以2亿9770万元收购四个分别位于上海、昆山、武汉和成都的优质物流资产，扩大信托的新经济资产组合。

信托周二发文告指出，上述四个物流房地产的总建筑面积为26万5259平方公尺，承诺租用率96.3％，加权平均租约（WALE）2.1年。

信托今早也宣布，以每单位1.165元的发行价，私下配售1亿2875万6000个新单位，筹集约1亿5000万元，资助这四个物流房地产的收购。

4）凯德投资（CapitaLand Investment）旗下雅诗阁公司（The Ascott）宣布与越南房地产发展商Sun Group建立战略伙伴关系，将负责管理越南最大规模的服务公寓综合发展项目Sun Group在河内的Tay Ho View Complex。

5）合盛农业（Halcyon Agri）两家子公司昨日与持合盛农业54.99％股权的掌控股东中化国际（海外）公司签署贷款设施协议。合盛农业表示，中化国际大力支持合盛农业，不时向它提供必要财务支援。跟据贷款协议，中化国际已向两家子公司提供可达5000万美元（6780万新元）的循环贷款。

6）铭泰国际（Metech）的合资公司Asian Eco Technology（AET）与广州钻石交易中心签署战略合作协议，进一步开发及促进实验室钻石市场在中国的可持续发展。另外，AET也与中国国家金银饰品质量监督检验中心（天津）签订不具法律约束力的战略合作协议，为AET在中国销售的实验室钻石提供评估和证书。