律政部接获31份小型微型企业简化清盘程序申请

（早报讯）过去八个多月来，律政部共接获31份小型微型企业的简化清盘程序申请，近乎一半（15份）已获得批准且在处理中，预计9个月就能完成清盘事宜，比一般所需的一年或更长时间来得迅速。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉今早在第八届区域破产事务研讨会辞职时说，当局尚在处理11份申请，剩余5份因不符合条件而被拒。

律政部是于今年1月29日推出简化债务重组及清盘程序（Simplified Insolvency Programme，简称SIP），协助受冠病疫情严重冲击而陷入财务困境的小型微型企业，以更低廉、更快捷和简易的方法重组债务或结束营业。

不过，当局至今没接获简化债务重组的申请。

鉴于未来经济状况不明朗，当局已把SIP延长到明年7月，以协助可能面对财务危机的小企业。

唐振辉说，考虑到小型微型企业占据新加坡企业景观的95%左右，对国人的生计和经济影响巨大，政府也将探讨能否微调SIP的一些功能，日后永久推行这项计划。

SIP分成两个计划。第一个是简化债务重组程序（Simplif ied Debt Restructuring Programme，简称SDRP），为能够持续经营的企业提供债务重组及可能的恢复提供援助；第二个是简化清盘程序（Simplified Winding Up Programme，简称SWUP），为无法继续经营的企业进行有序的清盘。

申请者须支付450元申请费，SDRP的行政费为1万8750元，SWUP为2700元，显著低于在破产、重组与解散法（IRDA）下进行重组或清盘的费用。