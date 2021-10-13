易华仁：全球迫切需要共同合作重振航空旅游

（早报讯）冠病疫情严重打击全球航空业，当务之急是要大家集体合作，重建一个更强大、安全和坚韧的全球航空系统。

交通部长易华仁昨天（12日）在国际民航组织有关带领航空业复苏的部长圆桌会议上发言时指出，冠病疫情暴发至今已过了21个月，全球如今处于重振和恢复国家航空旅游的关键拐点。

他强调，政府和业界领袖迫切需要在双边、区域和多边等方面共同合作，才能重建公众信心，通过无须隔离的航空旅游方式重开边境。

“尤其是各国必须继续共同合作重建航空链接、加强供应链以及重开经济。我们在努力的过程中必须互相扶持。”

易华仁也说，公共与私人领域的合作，也是促进复苏和长期增长的关键。“我们相信，政府和业界必须就运作安全恢复、提升必要能力和能力建设，以及为未来投资可持续解决方案进行合作。”

国际民航组织则扮演重要角色，通过成立理事会航空恢复工作队以及全球航空运输业碳中和方案及减排计划（CORSIA），召集各国在冠病疫情后的新常态下以及为长期可持续的未来开辟新道路。

易华仁也在会议上分享新加坡就安全重开边境所采取的策略。我国按照证据行事及调整风险做法，包括在全国85％人口完成疫苗接种后，才与11个国家达成协议开通疫苗接种者旅游走廊（VTL）计划。其中与韩国合作开通的VTL，是首个衔接亚洲两大航空枢纽的通道。

“我们的目标是与更多伙伴合作，也希望VTL能成为‘开拓者’，鼓励更多国家与地区安全地重新连接起来。”

昨天的圆桌会议是国际民航组织有关冠病疫情的部长高级别会议的其中一场活动。部长高级别会议在本月12至22日期间以视频会议方式举行，全球共有46名交通部长参与，易华仁则率领我国代表团参与。

根据我国交通部今早发的文告，各国部长也在会议上探讨民航政策和管制课题，包括疫情对国际航空领域造成的经济和安全影响。