仅少数未接种食客被发现在咖啡店和小贩中心堂食

（早报讯）小贩中心和咖啡店今天（10月13日）起不允许未接种者堂食，据观察只有少数的违例食客当场被发现，但安全距离执法人员给予通融，让食客吃完后才离开。

芽笼峇鲁巴刹和小贩中心今早有四名安全距离执法人员和两名安全距离大使，在小贩中心内抽查堂食民众。

据了解，执法人员今早发现一名正在堂食的男性年长者其实未接种疫苗，但因为是实施新措施的第一天，执法人员在与他讲解条例后，允许他先用完餐才离开。

在入口检查民众疫苗接种情况的警卫透露，截至早上9时45分的一小时内，并未见到有未接种疫苗的人士进入小贩中心。

位于芽笼峇鲁的长运咖啡店经理孙立威（40岁）则说，咖啡店为了新措施增添两名人手，专门询问客人的疫苗接种状况。

“顾客都很有自觉性，平时会在这里堂食的熟客若还没完成疫苗接种，都自动自发选择打包。”

孙立威也透露，从之前实施新措施的经验来看，早上和中午的顾客都比较配合，但到了晚上，因为很多顾客都是到这里饮酒，所以很可能会出现一些纠纷，员工只能心平气和地向他们讲解。

或因新措施，该咖啡店与芽笼峇鲁巴刹和小贩中心的摊主皆表示，今天的人潮平均减少了一两成，但饮料生意重挫高达七成。

更多顾客选择打包 年长者手机没网络也只能打包

实龙岗花园小贩中心今早的人潮也比以往少，粥摊摊主陈宗合（76岁）说，生意立即减少两三成，选择打包的顾客也比堂食多。

不愿具名的油条摊主杜先生（57岁）也反映，生意略降一成，而且随着必须遵守的条例越来越多，对摊主们造成不少困扰。

“我会尽量提醒顾客这项新措施，但有些顾客态度不好，我多说一句就不爽。”

为26美食阁咖啡店一家云吞面摊打工的王金星（53岁）说，疫情导致生意量下降，该档口每次只有一名员工看店，因此要检查接种状况成为一种累赘。

“今天有几个年长者因为手机出问题或是没有网络，无法证明自己打了疫苗，我只能叫他们打包，但大家都很配合。”

在实龙岗4道第214座组屋楼下的Food Hub咖啡店经营面摊的庄女士（62岁）也坦言：“多数顾客都理解新措施的用意，但我不可能一一检查所有顾客，特别是高峰时段，况且我还要记每位顾客的点单。”

经营这家咖啡店的新加坡福州咖啡酒餐商公会主席洪宝兴指出，他已通知所有摊主向顾客口头确认对方的接种情况，尤其当他们选择堂食。

“我们建议旗下的会员们尽快购置手机或平板电脑等器材，并下载SafeEntry Business应用，以更方便进行登记和检查。除了政府将分发的官方海报，我们也在考虑设计自己的告示，贴在店内显眼的位置。”