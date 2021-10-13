芽笼峇鲁小贩中心重开一周后 生意几乎完全恢复

（早报讯）芽笼峇鲁巴刹和小贩中心早前出现多起确诊病例，上周重开后熟食中心的生意几乎完全恢复，巴刹方面则增长较缓，只回到过去的七成左右。

芽笼峇鲁巴刹和小贩中心日前因为有10多名摊主、摊位助手和顾客确诊，本月2日至4日关闭清洗。

商联会主席陈汉荣（58岁）受访时说，上周二消毒后重开后，客流量已都逐渐恢复回原样，至今也有逾九成的摊贩营业，只有少数还在隔离或康复中。

不过，他提到今天早上（10月13日）的人潮比前几天要少了一两成，这可能是因为之前的感染群，或是因为从今天开始未接种疫苗的公众不可在熟食中心堂食。“有些顾客可能不了解新条例，所以不敢下来吃饭或打包。”

经营面摊的黄贵香（68岁）则说，多数客人都有接种疫苗，所以仍会放心回来该小贩中心，打包和用餐的人各占一半。

为响应新措施，惹兰勿刹市镇会加强了区内13个巴刹与小贩中心的安全管理措施，包括张贴关于新措施的海报，以及增派人手在繁忙时段协助小贩中心实施新措施。

惹兰勿刹集选区议员文礼佳博士今早走访芽笼峇鲁巴刹和小贩中心时强调，市镇会的员工虽然会协助确保没有人违反条例，但主要目的不是为了稽查，而是同时要关心居民，并感谢他们继续支持小贩。“这点很重要，我们不希望因为这个阶段的疫情而导致小贩停业，我们想要居民继续过来光顾。”

他也提到，这也给市镇会员工机会去鼓励还未接种的民众，赶快预约施打疫苗。

提及之前的感染群，文礼佳博士说：“大家当然会有所顾虑，这也是我观察到的现象。但我们有很多居民都是年长者，并觉得小贩中心是生活不可或缺的一部分。到头来，我们不希望大家太过害怕病毒，而是像李显龙总理所说的，要尊重病毒。”

另一方面，芽笼峇鲁巴刹的摊贩因为生意不见起色，而倍感担忧。

经营猪肉摊30年的郑锡辉（66岁）说，重开后生意量大跌40%，现在勉强维持收支平衡，若不是签了三年的租约，他也不会继续营业。“我们的熟客以年长者居多，他们不会太担心这边的情况，反而是年轻人不敢来这里。”

部分巴刹摊贩更因为介于巴刹和小贩中心之间的SafeEntry登记入口，今天从正中间移到不明显的角落处，与在场的市镇会员工申诉。

酿豆腐摊位老板刘女士（56岁）说，因为登记入口不明显，有些熟食中心顾客误以为这里没有出入口，就会去到熟食中心另一头的入口，对客流量是雪上加霜。

“我的生意量已经减少了两三成，申请的津贴也没有消息，有时候真的感到很无助。我们了解政府的处境，我们也没有太大的要求，只是希望生意能做的下去而已。”

市镇会员工回应摊贩的时候说，民众若从原先的SafeEntry登记入口走到熟食中心，有一段路程是露天的，而新的入口处则一直有遮盖物，下雨时会比较方便。不过，他们会将摊贩的顾虑纳入考量，看如何改善情况。