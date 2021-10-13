旅游景点只允许接种者入场 少数人被拒于门外

（早报讯）本地旅游景点即日起只允许完成冠病疫苗接种者进入，动物园和圣淘沙的景点已采取措施，安排工作人员在入口处检查访客的疫苗接种证明，有少数人不知道新条例今天生效而被拒于门外。

14岁的耶鲁和三名同学今早（10月13日）相约到圣淘沙游玩，他们到场准备购票进入圣淘沙Skyline Luge时，才发现其中两人还未完成疫苗接种，四人只好无奈离开。

耶鲁只注射了一剂冠病疫苗，他的同学瑞安（14岁）虽已完成两剂疫苗接种，但距离第二剂还未满14天，合力追踪应用上的资料还未显示他已完成疫苗接种，所以两人无法进入景点。

瑞安说：“我们还以为旅游景点也跟购物商场一样有一周的宽限期，以为下个星期才开始实行，所以今天特地约了朋友一起来圣淘沙游玩。”

圣淘沙的好些收费景点今天刚好都没有开门营业，包括名胜世界的环球影城、S.E.A.海洋馆和水上探险乐园，其他有开放的景点都已采取措施，只允许完成接种者入场。

Skyline Luge的入口处有一名工作人员使用平板电脑检查每位访客是否已接种疫苗，也提醒他们只能两人一组，并要保持安全距离。

该景点的总经理贝斯（Stephanie Besse）指出，景点的SafeEntry设备已经更新为餐饮业者所使用的商务版，可方便检查访客的疫苗接种状态，网站也已经更新，提醒顾客最新的防疫资讯。

她也说，景点已售出的门票无法退款，但是所有Skyline Luge网上订购的票有效期为三个月，访客可以重新安排到访日期和时间，只要联系客服热线即可。

圣淘沙4D探险乐园执行董事张俊光受询时也指出，景点会在尊重访客的情况下实施疫苗接种差异化措施。除了在入口处检查访客是否已完成接种，景点也会设立等候区，让访客能够有更舒适的体验。

他说：“我们正在计划为未接种疫苗的顾客退款、延长有效期或转移门票使用。这些还取决于门票类型，以及是否使用了“重新探索新加坡”旅游消费券，以及顾客购买门票的地点和方式。”

动物园：未接种者若在新条例实行前已购票 可把票转让他人

新加坡动物园今早也迎来不少访客，受访公众都清楚必须完成疫苗接种才能入园游玩的新规定。

在印度尼西亚工作的韩枫（39岁，总监）不久前回返新加坡休假陪家人，一家五口今早到动物园玩乐。他说，他和妻子及12岁的儿子已接种疫苗，三岁和七岁的孩子则还没法接种。“我们会分成两组逛动物园，我带三岁和七岁的孩子，太太则陪大儿子。”

他说：“新条例不影响我们的计划，只要能出门玩，我们就开心知足了。”

据记者观察，公众出示门票后，职员会先检查访客的接种状态，确定完成接种，才允许入场。职员使用的SafeEntry商业应用要是无法成功扫描访客的合力追踪应用，则会要求访客刷新应用页面，确定访客不是出示一张截图。

未接种者要是在新条例实行前已购买门票，可以把门票转让他人。若需其他援助可电邮enquiry@mandai.com询问。

贾丽拉（37岁，家庭主妇）今早也和丈夫携带四岁儿子到动物园游玩。她说：“我们都接种疫苗了，丈夫今天没工作，就临时决定带孩子到动物园。我们过去一个多月因疫情关系都没有带儿子出门，动物园星期三的人潮应该没有周末多，所以就带他来这里玩。”