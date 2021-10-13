夜间野生动物园和新加坡动物园明后两年将迎来新景点设施

（早报讯）夜间野生动物园明年将迎来崭新的剧场，坐席将比现有剧场多三成，舞台设计将为公众带来更好的感官体验。同时，新加坡动物园的新“雨林儿童乐园”将在2023年完成，到时将结合线上元素，丰富孩童的学习体验。

新加坡野生动物保育集团（Wildlife Reserves Singapore）即日起将更新企业品牌，改用万态保育集团（Mandai Wildlife Group）。集团将负责所有园区，包括新加坡动物园、夜间野生动物园、河川生态园、新加坡飞禽公园和新雨林探险园（Rainforest Wild，前称热带雨林园）的运作，和万礼生态区的振兴工作。

河川生态园的英文名称将从之前的River Safari更换成River Wonders，而新的飞禽公园将命名为Bird Paradise。五个园区也更换了商标，凸显各园区的标志性动物，并采用统一标语“野趣探秘，近在咫尺”（Come to life）。

万态保育集团首席执行董事巴克莱（Mike Barclay）今天（10月13日）宣布上述消息时也提到，尽管受疫情影响，集团仍继续在园区发展做投资。其中，夜间野生动物园将建设新的剧场，除了能容纳更多观众，舞台将分五层，并有全新的视听系统，更好地呈现夜间动物的故事及它们在野生环境面对的威胁。

新加坡动物园也将迎来新的“雨林儿童乐园”（Rainforest KidzWorld），并以世界级宠物动物园为主轴。

巴克莱说，约三年后，万礼生态区将涵盖五个乐园、一个度假村和一些室内景点，集团因此认为应该有个能综合这一切的品牌。“外国人可能对万礼这词不熟悉，但希望日后提起万礼，就能想到万态野生动物世界，就像提起樟宜，就会马上联想到新加坡樟宜机场。我们正朝这个目标迈进。”

他也提到，集团希望飞禽公园明年能如期投入运作，也继续朝2024年完成万礼生态区发展工程的目标迈进。

据早前的时间表，整个万礼生态区项目原定2023年竣工，新飞禽公园和雨林探险园当初也预计会分别在2020年和2021年开放。但集团去年解释，为降低对野生动物的影响，导致每日的施工时间减少，加上工地环境复杂等因素，整个发展项目要到2024年才能全面开放，比原定时间迟了一年。