机票价格涨每团人数减少 旅行社韩国团费提高

（早报讯）随着新加坡与韩国开通疫苗接种者旅游走廊计划，本地旅行社也陆续推出韩国旅行团。受访业者透露，由于旅行团人数缩减，飞机票价格也上涨，导致整体旅费明显提高，有的团费甚至比冠病疫情前增加五成。

自上周五（8日）我国与韩国宣布，从11月15日起开通疫苗接种者旅游走廊计划（Vaccinated Travel Lane，简称VTL）后，本地旅行社便开始接到许多顾客询问前往韩国的旅行团。

曾兄弟旅行社推出VTL的首个韩国旅游团，为期八天七夜的行程收费从3188元起跳，每团人数限制在最多20名。

公司的亚洲部总经理何美英说，自VTL的消息公布后，关于韩国旅游的咨询激增了超过15倍，因此他们相信在年底的秋季与冬季期间，前往韩国休闲旅游的兴趣和需求将会增加。

曾兄弟市场通讯高级经理黄正平受访时说，VTL的韩国旅游团费比疫情前的同期旅游费高出约5％至10％。“这是因为我们在配套中加入了旅游保险、从韩国返回新加坡的聚合酶链式反应（PCR）检测费，而且旅行团人数也比较小。”

其他旅行社也将于本周陆续推出韩国旅行团，相较于疫情前，团费预计将增加20％至50％。

欧美假期（EU Holidays）本周五推出韩国旅行团，八天七夜的行程收费从2588元起跳，每团人数也限制在20名。虽然旅费不包含旅游保险，但公司强烈鼓励顾客购买，并表示若在行程中出现任何问题，公司将会为旅客打理一切。该旅行社至今已收到近300名顾客询问关于韩国的旅行团。

欧美假期董事黄耀雄说，在疫情前同时间段前往韩国的旅费约1800元，此次的团费增加了约30％至50％，主要是因为前往韩国的飞机票价提高，以及韩国政府要求旅客进行多次的PCR检测所致。

据《联合早报》早前报道，若在韩国逗留八天或以上，旅客须在入境后的第六或第七天前往韩国政府指定的诊所，自费做PCR检测，错过检测者可能面对罚款。韩国的PCR检测费介于13万5000至18万韩元（约150至200新元）。

华宫旅游也计划最迟于下周推出韩国旅行团，公司市场与通讯总监佘柳华说，公司收到许多公众对韩国旅游配套的询问，大部分是已完成疫苗接种的情侣、孩子已是少年的家庭，以及独行旅客。

佘柳华说：“由于飞机票价和更小的旅行团人数，因此团费预计将增加两成至四成。”

韩国不允许未接种者入境 家庭转而考虑去欧洲

另外，由于韩国政府不允许未接种疫苗的12岁以下孩童入境，一些原本对韩国团有兴趣的家庭转而考虑去欧洲游玩。

黄耀雄说：“最初我们接到最多顾客打电话来询问韩国的行程，但自从当局宣布有关消息后，我们接到更多关于欧洲旅游团的询问，多达四五百个询问。”

他说，公司同样将于本周五推出欧洲旅行团，团费约3000元，与疫情之前相比，增加了约30％。