购物商场也开始要求检查顾客接种记录

（早报讯）虽然购物商场有一周的宽限期实施新的疫苗接种差异化安全管理措施，好些商场和大型独立店面已开始要求访客出示接种证明，并提醒还未完成接种者从下周起就不能入内。

《联合早报》记者今早（10月13日）走访几家商场时发现，商场都有在入口处加派额外人手，确保在检查公众的接种证明时，不会造成长长的等候人龙。其中，碧山第八站（Junction 8）中午时段出现小小的人龙，但公众等候几分钟便能进入商场。

实龙岗NEX商场的几个入口则没有出现任何排队进入的人龙，商场内的人潮也比往常较少。也有公众在面簿发文指Tampines One购物商场也出现人龙，等候时间大约五分钟。

公众进入商场前，使用“合力追踪”手机应用扫描QR码，然后出示应用内的接种证明让工作人员检查。由于工作人员得花时间逐一检查，一些商场因此出现排队人龙。

商场入口也设有SafeEntry Gateway感应器，访客只要打开合力追踪应用或扫描携手防疫器，接种状态就会反映在显示屏，方便职员核查。

昨天才刚接种第一剂疫苗的何女士（64岁，汽车维修业者）今天前往NEX时因为没有完成接种，被工作人员提醒下周不能来。她受访时说，自己因为医疗原因一直延迟接种疫苗，后来多次和医生讨论后，才决定到国大医院接种。

“我并不是排斥疫苗，只是担心身体会有不良反应，但过去几个月和医生讨论后，才决定接种。刚好新措施实施，所以我并不是因为新措施才去接种。我下来六个星期都要待在家里，直到完成接种疫苗，才能出门。“

据了解，大型独立商店如Ikea和Decathlon Innovative Lab也都有按照政府的规定，实施一周的宽限期，并将从本月19日后，不允许未完成接种疫苗者进入。