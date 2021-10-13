政府上财年发放2亿3600万元社区关怀援助金 创历来最高年度援助金额

（早报讯）为协助更多有需要的人渡过艰难疫情时期，社会及家庭发展部上个财年透过社区关怀计划发放共2亿3600万元援助金，给9万6000名受惠者。这比前个财年多了56%，是计划自2005年推出至今发放的最高年度援助金额。

社会及家庭发展部发布社区关怀计划（ComCare）2020财政年数据时指出，相较前个财年，上个财年的受惠者增加了22%。这主要是因为在这期间领取中短期援助的家庭增加了24%，达3万5700户，援助金额也增加约77%，达1亿8300元。上个财年指的是去年4月至今年3月。

当局发言人回复《联合早报》询问时说，发放中短期援助主要是为了协助家庭满足基本需求，应付收入和支出之间的差额。个别家庭的需求因家庭成员人数和情况而定。以上个财政年来说，每户家庭每月平均所获的中短期援助额约600元。

除了有更多人须要中短期援助金，上个财年的临时援助措施（Interim Assistance Schemes）个人受惠者也增至约9400名，增幅约21%。这同样也是因为在疫情期间，有更多急需经济援助的国人向当局求助。

相较之下，上个财年获得社区关怀长期援助金的家庭减少约2%，约4100户。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高指出，持续蔓延中的冠病疫情不论是对社会还是经济都造成影响，很多家庭和个人都受波及。

“当局让受影响的人更容易获得财务援助，希望他们能恢复过来，越战越勇。在这个过程中，社群也扮演重要角色，我们希望有更多公众和机构挺身而出，与我们一起协助有需要的人。”