iSwitch退出电力零售市场

（早报讯）本地市场份额排行第四的电力零售商iSwitch宣布，将从下个月11日起停止电力零售业务。

iSwitch在网站发通告说：“过去六年，iSwitch有这个荣幸服务新加坡电力市场，为消费者节省了超过1亿5000万元的能源费用……不幸的是，由于当前的电力市场条件，我们将在11月11日停止我们的电力零售业务。”

iSwitch旗下的家庭电力账户将从11月12日起转移到新加坡能源集团（SP Group）。iSwitch正同能源市场管理局（EMA）和新加坡能源集团合作，确保所有现有用户顺利转移。iSwitch也保证，用户的电力供应将不受影响。

用户可在账户转移前，选择更换至其他电力零售商，iSwitch将不征收终止合同费。

今年7月以来，平均电力批发价（Uniform Singapore Energy Price，简称USEP）出现异常波动，已促使一些电力零售商通过提高定价配套的价格，为利润下滑提供缓冲。

今年7月，USEP一度创下每兆瓦时（MWh）1514.86元的新高，将全月平均USEP拉高至每兆瓦时167.04元，创下六年新高。

USEP上个月23日再度飚高至每兆瓦时2036.02元，昨天（10月12日）最高时也一度达到每兆瓦时3008元，全天平均价约为1597元。