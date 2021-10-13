中央肃毒局回应丧子母亲的公开信

（早报讯）一名母亲在网上公开丧子后写给部长的信，信中讲述17岁儿子因为涉毒被中央肃毒局人员逮捕，过程中遭到不公对待，儿子事后承受极大心理压力，结果在9月16日坠楼身亡。

肃毒局今天（10月13日）在面簿专页发文回复这位母亲，表示已对此事展开全面调查，调查预计在本月底之前完成，到时将对外公开调查结果，给这位母亲一个交代。

此外，肃毒局也在贴文里说，这位母亲在本月1日写信给内政部长兼律政部长尚穆根后，部长当天就亲自联系她，向她保证会检讨和调查有关她儿子被捕之事。

尚穆根也提供了自己和内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授的联络号码，让她可以在任何时候就此事直接联络他们。

肃毒局的贴文指出，这位母亲的17岁儿子是在今年2月3日晚上，因涉嫌在网上贩毒而在实龙岗北4道被逮捕。肃毒局人员在该区的另一个地点起获毒品，证据显示这名17岁青年拥有并销售这些毒品。他被捕后在隔天被释放。

总检查署在6月正式起诉17岁青年贩毒，他被要求在6月23日到肃毒局总部报到，当天被释放后，隔天被控上法庭，然后被保释外出。

贴文说：“肃毒局得知青年在9月16日不幸从高处坠落后去世，警方正在调查他的死亡事件。”

肃毒局资深人员自9月20日后便跟这位母亲联系，双方最后一次见面是在本月8日。

肃毒局说，调查完成后，就会通知这位母亲调查结果，内政部也将进一步采取必要的行动。