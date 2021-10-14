不满隔离措施客工宿舍发生聚集事件 人力部承认存在延误

（早报讯）因不满宿舍内未采取妥善医疗措施、缺乏医疗支持以及伙食质量差，一所速建宿舍昨天发生客工聚集事件，警方到场介入。人力部回应社交媒体上广为流传的文章时承认，将确诊冠病的客工送往医疗设施的过程确实存在延误。

“新加坡万事通”微信公众号前天晚上发表文章，指位于惹兰都康（Jalan Tukang）的西雅（Westlite)速建宿舍没有让冠病检测呈阳的客工隔离，而是让他们继续与室友同住。该公众号转述客工的话说，这间宿舍内住有2000多名中国籍客工，至今估计已有500人确诊，只在有人出现重症时，医护人员才会将病患抬走。

根据客工提供的多张照片与描述，有些检测呈阳者为了不连累室友，只好把床垫搬到宿舍房间外打地铺，自我隔离。这些客工说，他们受雇于胜科海事（Sembcorp Marine），照片中拍到许多客工身穿印有该公司名称的蓝色制服。他们表示，向公司反映宿舍情况后，只被告知在宿舍等消息，但一直没有回音。

文章也提到，除了隔离情况不堪之外，这些客工也在伙食里发现苍蝇、碎报纸与头发，并拍下照片为证。他们也申诉伙食中的肉类味道臭酸，难以下咽。

人力部昨晚回复《联合早报》询问说，昨天已派遣前线保障支援小组（Forward Assurance and Support Teams，简称FAST）人员前往该宿舍进行调查。新加坡警察部队也在昨天下午约12时55分接到求助电话，并前往宿舍提供援助。

“人力部的初步调查发现，将确诊冠病的客工从宿舍房间转移到宿舍康复设施( Dormitory Recovery Facility)或中央康复设施(Centralised Recovery Facility)的过程中的确存在一些延误。我们正在努力将那些需要进一步医疗援助的患者转移到适当的医疗机构进行治疗。确诊病患的室友若抗原快速检测(ART)结果呈阴，即可返回工作岗位。”

人力部也说，居住在宿舍内的客工若需求医，每天都可被送往区域医疗中心，并可使用远程医疗服务。当局也会在必要时派遣流动医疗团队到宿舍内照顾客工。

针对伙食卫生问题，人力部已将客工的反馈传达给他们的雇主，雇主也已向客工了解他们的担忧和顾虑。

人力部表示将继续与所有伙伴，包括宿舍业者和雇主合作照顾好客工的福利。当局也会通过现有的渠道，如FAST人员和宿舍业者，听取客工的反馈。

不愿具名的读者林先生（32岁，拖车司机）受访时说，昨天下午约2时30分经过西雅惹兰都康速建宿舍时，看到宿舍内有大约30名客工聚集，外面则来了一些警员及10多辆警车。大约两小时后他再次经过宿舍时，警员和警车还在，不过客工已散去。

他说：“这些客工站在靠近宿舍大门处，但我没看清楚他们在做什么，大约半小时后我再经过时，路旁就多了约四辆消防车和六辆镇暴车。”

“新加坡万事通”昨晚再通过微信公众号发文称，中国驻新加坡大使馆筹集物资，已将第一批口罩、药物与消毒湿巾等送到西雅惹兰都康宿舍，一些本地中资企业也捐款帮助客工购买防疫物资。