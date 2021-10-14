（早报讯）在银行股和旅游相关股的带动下，我国股市昨天上扬44.37点或1.43％，创三个多月来最大单日涨幅。海峡时报指数闭市报3156.42点。

美国三大股指表现不一，纳斯达克指数和标普500指数分别上涨105.71点和13.15点，道琼斯工商指数则几乎持平。

以下是今天（10月14日）值得关注的股票：

1.纳峰科技（Nanofilm Tech）今早开市前宣布，委任副首席执行官兼首席商务官何福荣为集团首席执行官，明年1月1日起生效。

另一方面，纳峰科技发布业务报告指出，对集团的科技和使用集团科技的产品的需求依然强劲。集团持续打入新的行业，并已加快多元化客户群的步伐。年初至今，其他领域的客户营收占比从33％增至39％。

2.吉宝企业（Keppel Corp）昨天披露，与陷入困境的巴西公司Sete Brasil，在两年前签订的和解协议生效。根据协议，与四个钻油台相关的设计、采购和施工（EPC）合约将友好地终止，双双都无须交罚金或退款。

3.美特尔（Metal Component Engineering）今早宣布，以70亿印尼盾（约66万8769新元）投资于印度尼西亚数码医疗公司Gaido Digital Medika（GDM）。截至今年9月底，GDM的账面价值和净有形资产为17.1亿印尼盾。

4.欧圣集团（Oceanus Group）成立创意媒体科技子公司Oceanus Media Global，以整合集团的多媒体品牌。另外，集团也成立联营公司Aquarii SG，提供咨询服务和协助新加坡和国际公司在柬埔寨展开业务。

5.珍宝餐饮集团（Jumbo Group）在宏茂桥开设第四个国记云吞面摊位。