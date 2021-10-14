本地知名人文地理学者杨淑爱教授获颁“诺贝尔地理学奖”

（早报讯）本地人文地理学代表人物、新加坡国立大学文学暨社会科学学院地理系杨淑爱教授获颁有诺贝尔地理学奖之称的国际地理学大奖，成为首位获此殊荣的新加坡人。

国大前日（10月12日）宣布，该校的社会科学“莱佛士教授”兼人文与社会科学研究总监杨淑爱教授（Brenda Yeoh）获颁2021年的瓦特林·路德奖（Vautrin Lud）地理学奖。

该奖项以16世纪法国学者瓦特林·路德命名，授予在地理学取得杰出成就的地理学家，也被广泛誉为地理学的最高荣誉之一。

奖项由五人国际评审团选出，自1991年起，在地理之都——法国东部城市孚日圣迪耶（Saint-Die-des-Vosges）举行的国际地理节上颁发。

杨淑爱在本月1日至3日举行的第32届地理节上获奖。

在该地理节上，杨淑爱特别提到疫情加剧了短期移民工面临的困境，也曝露了新加坡等国家对待客工不可持续的做法。她也指出，疫情提供了重塑短期移民的机会，例如提供更长期限的签证与合同，以及将客工纳入国家医疗保健和社会安全网。

杨淑爱为获颁此奖感到非常荣幸，她说：“感谢大学给予我的支持、鼓励和机会来研究我们社会与跨国移民的重要问题。我期待继续推进这一领域的研究。”

杨淑爱于1987年加入国大地理系，从事教育和研究工作超过30年，是本地备受推崇的人文地理学者和教育者。这名绩学之士在亚洲移民研究方面拥有广泛及深厚的专业知识，包括世界主义和高技能人才移民等关键主题。

目前也是国大亚洲研究所亚洲移民群研究负责人的杨淑爱著作颇丰，共出版了35本书，撰写了230多篇期刊文章，其中包括与Victor R Savage副教授共同撰写、于2003年出版的《新加坡街道名称：地名学研究》（Singapore Street Names : A Study of Toponymics）。该书针对新加坡各地的街道名称进行深入的研究，探讨其来源及意义，是本地地名研究的权威指南。

今年7月，杨淑爱也成为英国国家学术院院士，是获此殊荣的唯一一名新加坡人。