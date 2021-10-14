有保安连做20个小时 两家保安公司让人违规加班被控

（早报讯）Erawan Security和Volantra Security这两家保安公司因违例让安保人员超时工作，被人力部控上法庭。

人力部今早（10月14日）发文告说，Erawan Security Services私人有限公司，以及Volantra Security私人有限公司因触犯雇佣法令已被起诉。

当局经调查后发现，这两家公司在今年2月至3月之间多次安排旗下保安人员连续轮班，每次的单日工作时间长达17个至20个小时。

此外，当局在今年4月至8月之间展开的执法行动中也检查了近200家私人保安公司，确保所有业者都遵守雇佣法令，尤其是法令中有关工作时间和加班限制的规定。

文告指出，超过三分之一业者被发现有违例行为，其中多数的情节并不严重，但有15家公司因安排其安保人员工作时间超过法律允许的时限，而面临人力部的追责。

根据雇佣法令，除了法定的例外情况，私人保安公司不可让安保人员每天连续工作超过12个小时。

违反雇佣法令的雇主将面对最高5000元罚款。重犯者则将面对每次违例最高1万元罚款，或监禁最长12个月，或两者兼施。

政府在2017年采纳了保安业群体劳资政工作组（Security Tripartite Cluster）针对改善保安人员工作时间的建议，并从今年1月起规定该行业必须遵守雇佣法令下每月最长72小时加班的限制。

公众若有关于违反雇佣法令的情报可上网向人力部举报，当局会严格保密举报人资料。