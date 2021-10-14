本地慈善机构2019年财年获捐款逾32亿元 创历年来最高

（早报讯）尽管去年冠病疫情暴发，但个人捐款者的可扣税善款额却增加。本地慈善机构在2019年财政年收到的捐款总额约32亿5000万元，创下历年来最高。

慈善总监办公室发布的2020年度报告显示，2019财政年慈善捐款总额比前个财政年增13％，达32亿4540万元。

加上政府资助和收费等收入，慈善机构在2019财政年的总收入达208亿元，则是比之前的财政年增加10％。教育领域，以及社会与福利领域得到的款项共达133亿元，占慈善领域收入总额约三分之二。

慈善机构的善款总额包括可扣税和不可扣税捐款。以本地公益机构的可扣税善款来说，去年获得的总额近10亿1280万元，比2019年获得的约近10亿1500万元略减0.2％。

报告指出，冠病疫情和经济前景不明朗导致多数慈善领域的可扣税善款减少，但社会与福利领域的慈善公益机构，继续获得最大份额的可扣税善款；其次为医疗和教育领域。

值得注意的是，去年个人捐款者捐赠的可扣税善款增加约8％，达超过5亿1500万元，比企业的可扣税善款额多3.4％。约86％的可扣税善款是捐给社会与福利、教育和保健领域的公益机构。

报告指出，截至去年12月，本地共有646个公益机构，比前年多20个。去年新注册的慈善机构则有55个，这使本地的注册慈善团体去年增至2321个，比前年的2281个略多。

慈善总监陈金淡指出，冠病疫情在2020年暴发，对各行各业，包括慈善领域带来严峻挑战。不少慈善机构的活动项目和筹款活动受限，导致收入减少。

陈金淡表扬不少慈善机构迅速做出调整，确保其运作以及给予受益者的必要服务能够延续。

另一方面，慈善总监办公室去年也通过各项措施和资助，协助慈善机构进行数码转型，包括提升数码募款等方面的能力。