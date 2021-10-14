小贩美食也能弄碎了吃 女皇镇17个摊位为吞咽困难者做特餐

（早报讯）鱼片米粉、炒粿条、经济菜饭…...面对吞咽困难的民众如今可以到女皇镇17个小贩摊位，享用这些经过特别加工的美食。

这些小贩来自红山一带的ABC砖厂巴刹和熟食中心和亚历山大村美食中心，在语言治疗师的训练下，学习对食物进行加工，方便有吞咽困难者进食。

这项名为“嚼对毫吃!”的项目由亚历山大医院启动，语言治疗师在非繁忙时间到熟食中心，为摊贩示范如何用三种不同的方式处理食物，包括将食物切成小块（chop）、剁碎（mince）以及搅拌（blend）成糊状。

民众可以要求小贩把食物剪成小块状，每块不得比普通叉子宽，或将食物剁碎，即用叉子将食物压碎，一些摊位也能将固体食物用搅拌器搅成糊状再呈上。

比如顾客要求要切块状的鱼片米粉时，摊主江慧群（53岁）会先将米粉、鱼片和其他配料剪碎，和鱼汤分开打包给顾客。

经营鱼片汤店七年的江慧群提到，她90岁的家婆也患有吞咽困难，平时也有带着年幼孩子的家长会请她将食物剪成小块状，因此她对这些处理方式并不陌生。

虽然这是道额外的程序，但江慧群并不介意多花这几分钟。“我希望能尽量帮到这些老人家，让他们能品尝到更多美食，在外吃饭也更加方便。”

邻近的琼荣记海鲜餐馆也参与了这项计划，让有需求的民众可以享用他们的菜香豆腐、姜葱鱼片和清炒菠菜。

本地有15%的年长者患有吞咽困难。社会及家庭发展部兼文化、社区及青年部政务次长蔡瑞隆今天（10月14日）在媒体发布会上提到，女皇镇约有三成的居民是60岁及以上年长者，而随着人口老龄化，我国也需要对年长者的需求更加敏感，不只是在医疗保健方面，也要考虑到社会经济层面。

也是女皇镇区议员的他说：“目前我们有两个小贩中心参与这项计划，接下来我们希望区内四个熟食中心的摊贩都能加入，让更多年长居民受益。”