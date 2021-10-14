银行职员识破骗局 保住两受害人毕生积蓄

（早报讯）银行职员机警发现转账异常识破骗局，保住两名受害人超过30万元的毕生积蓄。

警方今早发文告指出，网络诈骗集团伪装成电信公司的技术人员，欺骗51岁和74岁的受害者，差点将他们毕生积蓄骗光。

其中一名受害者被骗子哄骗，以为有“犯罪分子”侵入了自己的WiFi系统，被哄骗下载一个电脑软件。

受害人本以为这个软件可以帮助“技术人员”抓住“犯罪分子”，殊不知原来这名“技术人员”就是骗子。结果骗子通过电脑软件远程操控受害人的电脑，通过电子银行进行转账。

第二名受害者也在骗子的指示下，下载了一个文件，还向骗子透露银行密码等资料，结果也被对方远程操控电脑进行转账。

文告指出，幸好华侨银行职员发现了这两笔异常的转账，立即将其冻结，并向两名受害人查证，结果发现两人均不知情。两名受害人这才明白自己上当受骗了。

警方提醒公众，任何电信公司、软件公司及政府部门的职员都不会通过电话，向顾客索取银行密码和个人资料等。

要求受害人下载病毒软件，并以此从远程操控受害人电脑也是诈骗集团的惯用伎俩。

若发现自己上当，应该立即关掉电脑、通知银行和警方、更换密码、将网银账户中陌生的收款人账号删除，并且绝对不要将一次性密码（OTP）告知任何人。

公众也可拨打警方热线1800-255-0000或上网提供线索。欲获取最新的反诈骗知识，公众可拨打反诈骗热线1800-722-6688或上网了解如何防范诈骗。