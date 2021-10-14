轻松工作就能赚外快？19男女涉求职骗案被捕

求职陷阱层出不穷，虚假公司使用庞氏骗局的手法，让求职者以为加入会员，轻松工作就能赚取外快，殊不知已坠入陷阱。警方在全岛展开执法行动，19名男女因涉嫌参与求职诈骗案的犯罪活动而遭警方逮捕。

警方昨日（10月13日）发文告称，当局在本月8日至10日接获多起有关求职诈骗的报案。受害者收到来历不明的短信或社交媒体上的招聘广告，表示要以高薪招聘营销相关的兼职工。

随后，商业事务局（CAD）联同七个警署在11日和12日，在全岛展开反诈骗的执法行动，共逮捕了16名男子和3名女子，嫌犯的年龄介于18岁至35岁。

初步调查显示，这些虚假公司使用类似庞氏骗局的手法诈骗。新求职者支付的钱将会被用来给旧求职者提供佣金，以制造赚钱的假象，好骗取更多人坠入陷阱。

这19名男女相信通过开设公司和个人银行账户、投放招聘广告、招聘潜在的求职者，以及用虚假信息登记和提供电话线，来经营这个骗局。他们当中也有人涉嫌将自己的户口租售给骗徒。

警方的调查还在进行中。根据刑事法典第420节条文，诈欺罪名若成立，可面对长达10年监禁和罚款。不诚实接受赃物罪成，可被判坐牢最长5年或罚款，或两者兼施。洗黑钱罪成可面对监禁最长10年或罚款最高50万元，或两者兼施。

警方提醒公众，提供高额佣金的工作往往都不是真的，公众也应该避免转账给陌生人的账户或虚拟货币账户。另外，应拒绝让他人使用自己的银行账号或电话号码，因为一旦被发现涉案，自己须负上责任。

公众可以上网或拨打反诈骗热线1800-722-6688了解防范骗案的更多信息，也可拨打1800-255-0000或上网提供有关诈骗案的线索，所有资料都将保密。