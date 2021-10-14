组屋楼下骑电动踏板车 女送餐员撞倒男童反称他乱跑

女送餐员在组屋楼下快速骑电动踏板车，撞倒7岁男童，被对方父亲质问时，反呛他为何让儿子乱跑。

这起事件发生于前年5月26日下午1时35分，地点在碧山12街第112座组屋。

被告是21岁的拉希妮，她面对一项疏忽导致他人受伤和一项公共滋扰控状，昨日认罪。受害人是一名7岁男童。

案情显示，男童与父亲案发时在组屋楼下的有盖走道，男童在前方跑着。

被告当时正骑着电动踏板车送餐，在组屋楼下快速骑行，没有保持警惕查看四周。当她看到男童在面前跑来跑去时，已经来不及刹车，因此撞上男童。

男童跌倒后开始哭泣，右膝盖和右脚疼痛。父亲把他扶起来，质问被告为何在组屋楼下如此快速骑行。被告则反问对方，为何让儿子在楼下乱跑，双方之后离开组屋，男童父亲报警。

父亲带男童求医，医药报告显示，男童右膝和右脚背有轻微淤伤，右脚背有轻微肿胀。

被告也被指在酒吧醉酒骂人。去年2月23日凌晨3时55分，警员因有人打架而前往位于乌节路凯煌酒店的夜店进行调查。

被告先前已在夜店内喝酒，凌晨4时34分，被告开始与朋友的前女友大声争吵，在场的几名警员尝试把两人分开，被告继续向对方及友人大骂粗话，引起其他围观者的不满，因此抵触公共滋扰罪。

控方指出，被告年纪轻，罪行没有特别严重，不反对提交缓刑监视报告。法官下令提交缓刑监视报告，案展11月22日下判。