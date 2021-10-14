刘燕玲：新中企业可深化在数码经济等三领域合作

（早报讯）随着过渡到疫后新常态，新中两国企业可深化在数码经济、绿色经济和生物医药制造等三大领域的合作，共同发掘和把握新机遇，继续加强新中两国的合作关系。。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲今天下午是在2021新中商务论坛上，做出以上呼吁。

今年论坛的主题是“逆境方显真章——后疫情时代的逆境新机”。论坛活动由新加坡中华总商会主办。

刘燕玲说，冠病疫情扰乱了各地的市场和供应链，对无数的企业造成冲击，也对企业的营运，带来额外的挑战。

展望未来，她呼吁企业必须更快速地适应全球经济的变化，通过加强新中两国之间的合作，更好地把握新机遇。

自2013年以来，中国是新加坡最大的贸易伙伴，而新加坡也是中国最大的境外投资来源国。

新加坡中华总商会会长黄山忠在讲话时分享个人对中国经济复苏的感悟。他过去两年去了中国四次，也经历飞行前的核酸检测和落地后的入境隔离，因此对企业家对他抱怨“去中国很麻烦”感同身受。

“但是，每当我站在上海的街头，感受着熙熙攘攘的人流；亦或者当我站在重庆的来福士广场，俯瞰着长江上来来往往的船舶，我不由得赞叹中国经济复苏的脚步。

”我也庆幸自己没有因为疫情放弃这个充满机会的市场，我更想要告诉新加坡的企业家，来中国看一看，你一定能找到适合自己的商机。“

他也呼吁想要去中国发展的企业家们前去咨询，”搭乘总商会的航船，一同扬帆中国“。

在小组讨论时段，星生能源集团私人有限公司首席执行长兼执行董事潘凌峰表示，公司三年前开始进入中国市场，今年6月同央企合资公司中企国云智慧能源科技合作投入清洁能源项目。

他的策略是不与央企竞争，而是与他们合作。除了给中国带来外来资金，公司也与央企在亚太区合作。

被问到有关中国“内循环”，以及教育科技发达的背景下，本地教育企业是否还要机会进入当地，泛乐学堂校长钱进扬以师资培训为例指出，我国教育方式较偏向国际化，并且是以英文学习为主，让学生可以同国际语言对接，因此能给中国教育系统带来助益。

海底捞国际控股首席战略官周兆呈说，当前很多需求都是被消费者制造出来，企业需要顺应消费者的需求。“我觉得最不要做的是你为消费者去选择，而是你为消费者提供他可选择的食材和品类。”

华为亚太地区部云业务部总裁曾兴云说，越来越多新加坡起步公司，拥有中国业务或资本背景，业务也辐射整个亚太区。这些公司在与他交流时都看好区域的发展潜力。