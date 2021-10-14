新电信可持续发展关联债券框架 设2030年温室气体排放量减42％目标

（早报讯）新电信集团（Singtel Group）推出可持续发展关联债券框架，这是亚太电信公司首例。

在框架下，集团可发行与温室气体排放目标挂钩的可持续发展关联债券，有关目标经科学基础碳目标倡议(Science Based Targets initiative）批准。集团的目标是最迟在2030年时把集团在新加坡及澳洲的业务直接和间接排放的温室气体，从2015年的基线减少42％。如果没有达成目标，集团的可持续发展关联债券到期时将面对票息率或溢价调整，作为惩罚。

新电信今天（10月14日）发布文告指出，此债券框架为两个不同发行者，新电信和其澳大利亚子公司澳都斯（Optus），列出个别的关键表现指标（KPI）和可持续发展表现目标（SPT），并让两家公司在单一框架下发行可持续发展关联债券。

这是新电信可持续融资计划Olives的一部分，它确认集团承诺最迟在2050年达成净零排放的目标。今年4月推出的Olives计划下，新电信已发行了7亿5000万元的可持续发展关联贷款设施。

它表示，框架列出的那些KPI和SPT，是集团业务的核心，并为投资者提供参与集团的可持续发展旅程的机会。它也为集团打算如何达成中长期可持续发展表现，提供透明度。

文告指出，这个框架获得领先及独立的环境、社会和治理（ESG）研究公司Sustainalytics的审查，经它评估为符合国际资本市场协会（International Capital Market Association）制定的2020年可持续发展关联债券原则（Sustainability-Linked Bond Principles 2020）。

新电信集团财务总监蓝道义说：“可持续发展是我们经营业务方式不可分割的部分，我们已经加倍努力，将其作为我们创造可持续长期价值的战略议程之一部分。作为亚洲领先的电信公司之一，我们必须加紧努力，将可持续发展与我们的融资战略相结合，这个框架将使我们在可持续发展融资方面处于领先地位。我们欢迎那些与我们有共同目标的投资者，对环境和社会产生积极影响。”