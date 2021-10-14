建屋发展局净赤字五年来首次缩小 上财年赤字为23亿4600万元

（早报讯）冠病疫情对建筑工程进度造成影响，于上个财年建成并完成销售交易的新组屋数量和进行家居改进工程的组屋单位同比减少，建屋局上个财年净赤字缩小至23亿4600万元，相较于前个财年减少约12%，是近五年来首次滑落。

根据建屋局今天（14日）发布的2020/2021财年常年报告，在去年4月至今年3月的财年里，当局在“房屋项目”蒙受的亏损达26亿4900万元，同比减少4亿6200万元。

在“居者有其屋”项目方面，上个财年的赤字为19亿5300万元，比前个财年少了约12.5%。

根据年报，当局上个财年在已完成的组屋销售程序方面（已交屋）同比蒙受较低亏损，亏损额为3亿5600元。这主要是因为当局于去年实施约两个月的病毒阻断措施，导致建筑工程期间须暂停，之后得逐步安全复工所致，所以上个财年完成的8124个组屋单位销售程序，比前个财年的1万1609个单位少。

在翻新项目方面，当局上个财年的赤字为2亿4200万元，与前个财年的4亿4000万元相比，缩小超过八成。翻新工程包括家居改进计划，电梯翻新等。由于当局去年实施病毒阻断措施，再加上之后必须逐步安全复工，上个财年进行家居改进计划工程的组屋单位较少，所以当局在这方面的支出较低，赤字也因此缩小。

另一方面，根据当局的年报，当局上个财年也发放更多公积金购屋津贴给符合条件的转售组屋和共管式公寓屋主，津贴额达7亿9100万元，比前个财年的6亿3100万元来得高。