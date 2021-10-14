涉歪曲尚穆根国会发言 范国瀚撤销更正指示申请被驳回

（早报讯）日前因为在推特上歪曲内政部长兼律政部长尚穆根10月4日国会发言而接到更正指示的社运人士范国瀚，撤销假信息更正指示的申请已经被内政部驳回。

内政部周四（10月14日）发文告指出，部长通过防止网络假信息和网络操纵法令（POFMA）办事处发出的更正指示条件充分，范国瀚的申请缺乏反对指示的理由，因此内政部长决定驳回这项申请。

内政部说：“范国瀚已经接到申请被驳回的通知。”

内政部长是在上周五（8日）针对范国瀚6日的推特发出更正指示，涉事推文指尚穆根认为世界上没有任何一个地方实施法治，包括新加坡。内政部指出，这则推文歪曲了部长的意思。

内政部8日的文告指出，事实上，尚穆根在国会中多次重申法治的重要性，以及新加坡政府对法治坚定的承诺。

在向范国瀚发出更正指示之前，内政部曾去函九个在社交媒体上做出类似陈述的个人或面簿页面，要求对方更正并道歉。接到信函者大多转述了时政网站慈母舰（mothership）6日的报道。

除了范国瀚以外，接到函件的八方均已遵从内政部要求道歉，刊登错误陈述的慈母舰也已经更正，因此只有范国瀚接到POFMA更正指示。

内政部9日因为范国瀚未采取行动，而向推特平台发出针对性更正指示，要求推特通知浏览过范国瀚推文的用户，涉事推文存在不实言论。不过范国瀚在几个小时后就发布了更正说明。

不过，范国瀚隔天在个人面簿页面上称，他不认为自己创造或者散播不实陈述，而只是引述了慈母舰的报道，并未对文章进行任何修饰，他打算申请取消或更改更正指示。