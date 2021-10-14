iSwitch退出电力市场 消协强调保障消费者权益

（早报讯）电力零售商iSwitch宣布将于下个月11日退出零售电力市场，本地约9万名家庭用户受影响，消费者协会强调消费者权益受保障。

也是全国职工总会助理秘书长的消协主席杨益财今日（10月14日）在个人面簿贴文表示，受iSwitch退出市场影响的顾客不必担心，他们的权益会受到保障。他说，在2018年开放电力市场时，消协和能源管理局已协商各种强化消费者保护的措施。

他说，新能源将会继续为用户提供电力供应，消费者不会面临电力中断的问题。iSwitch用户也不必支付任何提前终止合约的费用，也可索回所支付的押金。

“如果有任何合同义务未履行，如消费者回扣等，iSwitch应该在最终的账单算清。”

他也指出，若消费者与零售商产生纠纷，可向消协求助。

iSwitch的两年用户曾琳达（50岁，自雇人士）在9月刚与该零售商续约，iSwitch突然宣布退出市场的消息让她措手不及。

“我在准备续约时还特地做了调查，比较几家零售商的价格，并锁定了几家价格较具竞争力的零售商，最后因iSwitch承诺会提供回扣而选择续约。现在它没有提前通知我们就退出市场，我再与其他零售商签约，也无法再拿到9月具竞争力的价格了。”