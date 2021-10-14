新航直飞伦敦航班下个月18日起使用A380客机

（早报讯）之前因冠病疫情暂时停飞的A380客机，将从下个月18日起服务新加坡航空往返新加坡和英国伦敦的直飞航班。

A380是空中客车公司推出的全世界最大型客机，估计能满足年底佳节期间激增的搭客需求。

新航是在星期四下午（10月14日）宣布恢复A380客机的运作。A380将服务往返伦敦和新加坡的直飞航班SQ322和SQ317。其中后者是VTL专属航班，只接载已完成接种的旅客。

我国前天（12日）向八个欧美国家开放申请疫苗接种者旅游通行证，共有2400多人获得批准。其中人数最多的国家是英国，共有976人，当中546人持长期证件。

新航发言人说，自从我国宣布与英国成立疫苗接种者旅游走廊（VTL）后，公司注意到年底佳节期间往返伦敦的需求非常强劲。“A380向来受顾客欢迎，我们也期待欢迎乘客再次踏上这架客机。”

新航下周二（19日）起提供往返我国和伦敦的直飞航班，但使用的是波音777型客机，只有在航线启动一个月后才改用A380客机。

新航A380共有471个座位，分别是六个豪华套房舱、78个商务舱、44个优质经济舱，以及343个经济舱座。公司会在A380客机飞往伦敦前，先按照运作需求不定期派出该客机提供短途航班服务。